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هل تعلم أن المصرين القدماء أول من أخترعوا المضاد الحيوى (البنسلين) عن طريق الخبز المتعفن . “الخبز المتعفن”.. سر معجزة المصريين القدماء التى عرفها العالم بعد 5000 سنة
هل تعلم أن المصرين القدماء أول من أخترعوا المضاد الحيوى (البنسلين) عن طريق الخبز المتعفن .
“الخبز المتعفن”.. سر معجزة المصريين القدماء التى عرفها العالم بعد 5000 سنة
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
المصريين القدماء تقدموا في شتى المجالات واكتشفوا الكثير من الأمور في الطب والفلك والهندسة وغيرها التي فادت البشرية حتى يومنا هذا ومن ضمن ما توصلوا اليه أنهم كانوا يضعون عفن الخبز على الجرح لمنع الإلتهاب وبعد أكثر من 5000 عام اكتشف العالم ذلك.
فقد ينتج عفن الخبز نتيجة الحفظ الخاطئ أو تعرضه للرطوبة مما يتسبب في تكوين طبقة زرقاء اللون من الفطريات التي تسمى بالبنسيليوم تؤثر على طعم الخبز ورائحته ويصبح مصيره سلة القمامة، فكان أول من اكتشف مدى أهمية عفن الخبز وفوائده هم الفراعنة.
واستند على اكتشافهم بعد ذلك العالم الكسندر فلمنج، حيث لاحظ أن بكتيريا الهواء تموت بفعل فطر البنسيليوم، وبدأ فلمنج بالبحث حول هذا النوع من الفطريات ووجد أنها تنتج عن تعفن الأطعمة، ومن هنا اخترع البنسلين، وكان المصريون القدماء يستخدمونه من خلال تفتيته ووضعه على الجروح ليساعد في التئامها، حيث اكتشفوا أنه مفيد للجروح وبه مادة تساعد المريض على الشفاء منها.