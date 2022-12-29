ملتقى جوبزيلا للتوظيف يحقق نجاح كبير بحضور 3000 باحث عن عمل و 40 شركة

كتب : ماهر بدر

تفاعل ملحوظ مع أنشطة الملتقى: ورش عمل، ومحاضرات ملهمة، وجلسات الإرشاد المهني

بنجاح كبير وحضور هائل، انطلقت فعاليات ملتقى جوبزيلا التوظيفي السنوي السادس في الحرم اليوناني بحضور أكثر من 3000 ألاف من الباحثين عن فرص للعمل والذي تنظمه شركة جوبزيلا للاستشارات العامة. وشارك في الحدث أكثر من 40 شركة في مختلف المجالات وقدموا ما يقرب من 3000 فرصة عمل للشباب المشارك. كما تخلل اليوم عدد من الأنشطة المصاحبة من ورش عمل ومحاضرات ملهمة قدمها خبراء مهنيين وجلسات الإرشاد المهني.

خلال كلمته، أوضح نادر البطراوي، الرئيس التنفيذي لجوبزيلا: “أن الملتقى يساهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب والباحثين عن فرص العمل وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية. وتتميّز معارض جوبزيلا كل عام بكونها ليست مُجرد معرض للتوظيف فقط، وإنما هي تجربة مُتكاملة للباحثين عن عمل والشركات على حدٍ سواء، فنحن نحاول دائمًا إضافة قيمة وترك أثر حقيقي لجمهورنا المُستهدف. وتتنوع الوظائف المقدمة هذا العام لتغطي كافة التخصصات ومنها: تطوير البرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات، والتسويق الإلكتروني، والمالية والمُحاسبة، والهندسة، وخدمة العُملاء، والتعليم، والصيدلة، والضيافة والسياحة، والخدمات المصرفية، وغيرها الكثير.”

من أبرز أنشطة اليوم كانت المحاضرات الملهمة التي قدمها خبراء مهنيين بهدف مساعدة الحضور على تقوية وتعزيز مسار حياتهم المهنية. ومنها “كيف تصنع علامة تجارية لنفسك؟ Personal Branding قدمها صلاح الدين علوي رئيس مجلس إدارة شركة جوبيتر كومز للاستشارات الإعلامية والتسويقية. و”المهارات المطلوبة لسوق العمل” قدمتها ريهام صادق مديرة شركة سيكوينس في مصر. و”سوق العمل في ٢٠٢٣ وأبرز التغيرات” قدمها أحمد السيد الرئيس التنفيذي للغرفة المصرية لإدارة الموارد البشرية، و”كيف تعيش حياة عملية سعيدة” قدمها أحمد سمير مدير التسويق في جوبزيلا.

على هامش الملتقى، تم تنظيم عدد من الورش التدريبية في إطار المساهمة في مُساعدة الباحثين عن عمل في تطوير أنفسهم وزيادة فرصهم من خلال عدد من المواضيع التي تهم كل باحث عن وظيفة، مثل: كيفية كتابة سيرة ذاتية بشكل صحيح، المهارات اللازمة للمقابلات الشخصية، والتخطيط للحياة المهنية وبعض المهارات الشخصية الأُخرى. بالإضافة إلى جلسات الإرشاد الوظيفي التي تهتم بمساعدة الفرد في اختيار التخصص أو المهنة التي تتناسب مع قدراته وإمكاناته وميوله وفق حاجة سوق العمل. إلى جانب مراجعات مجانية للسير الذاتية، وتقديم المشورة المهنية بخصوص تحسينها. ومقابلات عمل فورية.

جدير بالذكر أن مؤتمرات ومعارض جوبزيلا التوظيفية السابقة نجحت في مساعدة آلاف الأشخاص على إيجاد فرص عمل مُناسبة، كما ساهمت في نمو وتوّسع العديد من الشركات عن طريق تسهيل التواصل بينهم وبين الأشخاص المؤهلين. ويأتي ذلك في إطار توجه جوبزيلا لدعم توجهات وسياسات الدولة بضرورة الاهتمام بالخريجين وتذليل الصعوبات التي تواجههم في إيجاد فرص عمل لهم وتنمية مهاراتهم واتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء الوطن، وخدمة المجتمع.

كما شارك فى رعايه الحدث عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية الشهيرة نذكر من بينها Majorel Concentrix و EGIC و ITIDA و شركة فورى بلس و 2BوSumerge غيرها.