Uncategorized
ملتقى جوبزيلا للتوظيف يحقق نجاح كبير بحضور 3000 باحث عن عمل و 40 شركة
ملتقى جوبزيلا للتوظيف يحقق نجاح كبير بحضور 3000 باحث عن عمل و 40 شركة
كتب : ماهر بدر
تفاعل ملحوظ مع أنشطة الملتقى: ورش عمل، ومحاضرات ملهمة، وجلسات الإرشاد المهني
بنجاح كبير وحضور هائل، انطلقت فعاليات ملتقى جوبزيلا التوظيفي السنوي السادس في الحرم اليوناني بحضور أكثر من 3000 ألاف من الباحثين عن فرص للعمل والذي تنظمه شركة جوبزيلا للاستشارات العامة. وشارك في الحدث أكثر من 40 شركة في مختلف المجالات وقدموا ما يقرب من 3000 فرصة عمل للشباب المشارك. كما تخلل اليوم عدد من الأنشطة المصاحبة من ورش عمل ومحاضرات ملهمة قدمها خبراء مهنيين وجلسات الإرشاد المهني.