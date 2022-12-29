الفنان عباس فارس اخطر رجل بالسينما المصرية وكان يا ما كان
كتب / محمد السمان
الفنان الكبير عباس فارس اخطر رجل بالسينما المصرية والملقب بقارس السينما لما يمتلكه من ملامح صلبه وصوت أجش جعلته يتقن أدوار الشر ويعد بذلك أهم رواد المسرح المصري ولقب ب “غول السينما المصرية”، وله العديد من الاعمال الناجحة
ولد النجم والممثل الكبير عباس فارس في الثاني والعشرين من شهر إبريل من عام ١٩٠٢، برجه الفلكي هو برج الثور، ولد في حي المغربلين بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتزوج عباس فارس مرتين، وأنجب ولدين وهما جمال وإسلام، اتجه للتمثيل منذ صغره، وعمل في السينما منذ أواخر عشرينات القرن العشرين من خلال فيلم “بنت النيل”.