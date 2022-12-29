الفنان عباس فارس اخطر رجل بالسينما المصرية وكان يا ما كان

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هل تعلم أن المصرين القدماء أول من أخترعوا المضاد الحيوى (البنسلين) عن طريق الخبز المتعفن . “الخبز المتعفن”.. سر معجزة المصريين القدماء التى عرفها العالم بعد 5000 سنة