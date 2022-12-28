الفنان انور اسماعيل الشهير ب (عبده القماش ) اشهر تاجر مخدرات بالسينما المصرية وكان ياما كان
كتب / محمد السمان
تميز بتقديم أدوار “المعلم” وابن البلد، مرة تجده رجل خيّر، وأخرى شريرًا شرسًا، وفي كل الأحوال يكسب المشاهدين لصالحه، وبالرغم من عدم حصوله على البطولة المطلقة في حياته، ولم يحتل اسمه أفيشات الأفلام، إلا أنه كان ممثلًا من نوع خاص، وتظل مشاهده عالقة في أذهان المتفرجين.
الفنان أنور إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا في يوم 23 أبريل عام 1989، في ظروف غامضة، بعد أن وجدت جثته بمنزله، وأصبح هذا الحادث المؤلم حديث المدينة وقتها، ولكن لم يتعرف على أسباب وفاته وتناثر حينها أقاويل مختلفة منه جرعة زائدة من المخدرات، وقيدت القضية ضد مجهول.