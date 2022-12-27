شباب بهتيم 2001 يهزم بطا بثنائيه فى ترقى القطاعات
كتب -مسعد مجاهد
نجح فريق شباب بهتيم مواليد 2001 بقيادة محمود أبو الدقون فى الفوز الغالى والثمين على فريق شباب بطا بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء امس على ملعب بهتيم ضمن منافسات الاسبوع الثانى من بطولة ترقى القطاعات التى تنظمها منطقة القليوبيه .
– عاد شباب بهتيم سريعا وحقق فوز هام على أبناء بطا بهدفين نظيفين، سجلهم عبدالله خالد،و دعبس ليحصد الفريق ثلاث نقاط غاليه فى مشوار البطوله، نظرا لقوتها وصعوبتها .
أكد أبو “الدقون” المدير الفنى لفريق شباب بهتيم على اهميه هذه المباريات وأشار أنها تصنع جيل جديد يخدم فريق الكرة الأول خلال السنوات القادمه،ايضا هى تجربه حقيقيه لقياس مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنيه والبدنية مقارنه بالأندية الاخرى وسوف نبذل كل الجهد خلال الفتره القادمه لتقديم أفضل النتائج والمستويات والحفاظ على مكانة وهيبة نادى بهتيم .
المنظومه الرياضيه التى تشرف قطاع الكره لنادى بهتيم :
أيمن عاشور مدير القطاع
سامى جابر رئيس القطاع
جمال عبدالسميع مشرف قطاع
محمد أبو زيد مدير اداري
محمود ابوالدقون مدير فنى
مصطفى كرم مدرب عام
كريم حمدى مدرب حراس مسعد فهمي علاج طبيعى
محمود فريد اخصائي
عطيه السيد مدير المهمات