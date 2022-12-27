الدرجه التالته: بهتيم يستضيف البلاستيك فى دربى الشبراويه
كتب -مسعد مجاهد
غدا الثلاثاء الثانيه ونصف عصرا فريق بهتيم بقيادة مديره الفنى ياسر عمر يستضيف فريق البلاستيك بقيادة مدربه أحمد عبدالغنى فى مباراه قويه ومثيره وليس لها حسابات سوى الملعب وتوفيق اليوم وهى مباره دربى الشبراويه لها طعم ومذاق خاص لجماهير الفريقين .
بهتيم يستضيف البلاستيك وفى إطار منافسات الجوله الثانيه من عمر مباريات الدور التانى للمجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبية حيث يدخل فريق بهتيم هذه الجوله وله من النقاط 17 نقطه فى المركز السابع ومعه الأفضلية المعنويه ومكانته فى ترتيب الجدول ،بينما يخوض البلاستيك مباراه بهتيم وهو متذيل ترتيب المجموعه برصيد 8 نقاط وكلاهما يبحث عن الثلاث نقاط من أجل عودة تعديل الأوضاع وتصحيح المسار على حساب الآخر .
يبحث ياسر عمر المدير الفنى الجديد لفريق الكره الأول لنادى بهتيم وجهازه المعاون عن تثبيت أقدامهم وفرصة إثبات الذات ليكونوا جديرين بثقة مجلس الاداره برئاسة المستشار سمير الزهار وأعضاء الجمعيه العموميه وجماهير النادي علما بأنهم قد حققوا الفوز فى آخر مباراتين امام الو إيجيبت وشبين خارج الديار.
ومن الجانب الآخر يبحث الجهاز الفنى لفريق البلاستيك بقيادة مدربه احمد عبدالغنى،عن فرصة اخيره لتحقيق الفوز وتعديل أوضاع الفريق،آملين الفوز والعودة بالثلاث نقاط ،ومحاوله جديده للهروب من قاع الترتيب إلى منطقة آمنه فى وسط الجدول بالفوز على فريق بهتيم العنيد صاحب الملعب وصحوة الفوز فى مبارياته الأخيره .