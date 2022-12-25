ابراهيم الشايب ..

هزم اليأس وتحدى الظروف وأصبح واحداً من أكبر رجال الأعمال ووكيلا لمعظم البرندات العالميه المتخصصه في القهوة الايطاليه

كتب / سمير أبو طالب

هناك العديد من قصص النجاح التي ظهرت في العالم وأذهلت الجميع، حيث استطاع أصحابها أن يتحدوا الظروف والعوائق و يصمدوا حتى النهاية ليتربع كلاً منهم على عرش النجاح .. فهناك قصة نجاح لرجل أعمال مصري بدأ من الصفر وكما المثل الذى يقال (الدنيا لا تمطر ذهباً ولافضة ) فحقا هذه مقولة أثبتها العديد من الأشخاص الذين قرروا أن يتحدوا ظروف بلادهم، وأن يقفوا حائطاً صداً في وجه من يريد إحباطهم، وجعلوا من هذه الظروف وسيلة لبناء أحلامهم، حتى استطاعوا أن يصلوا إلى حد تحقيق المعجزات.

أمثال رجل الأعمال المصري الاستاذ ابراهيم الشايب رئيس مجلس إدارة شركه ماستر كامبني والذى كانت بدايته في عالم الاعمال لم تكن بسيطه ولكنه استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً في كل الأصعدة العربية والأوروبية حتى أصبح واحداً من أكبر رجال الأعمال ومثال قوي بين أروقةالمجتمعات والدول يحتذى به في سماء العالمية والاستاذ إبراهيم الشايب هو رجل أعمال مصري، بدأ حياته في العمل باصرار وجهد واحلامه هي الوصول للعالمية وقد كان و بدأت حياته تزدهر من حين لاخر فكان صبورا للغاية وتغلب على كل المتاعب والعوائق من اجل اثبات الذات وتحقيق حلمه في النجاح فانتقل إلى معظم البلاد العربية .. وصال وجال في كثير من المعارض العالميه لاكتساب الخبره والمعرفه في مجال الكاترنج والاغذيه والمشروبات وكانت مسيرة النجاح، بالنسبه له حتى أصبح له أسما كبيراً في عالم التجارة والصناعة واضاف لشركاته الكثير من الأرباح والرأس مالية حتى أصبحت شركاته وكيلا لمعظم البرندات العالميه المتخصصه في القهوة الايطاليه وقد انضم الي توكيلاته مؤخرا برند القهوة الايطاليه تورينو كافيه وهي احدي شركات القهوة الايطاليه المشهورة عالمياً ويطمح في المزيد من ضم شركات اخري تعمل في نفس المجال فهو صورة مشرقه ومشرفه مصريه لرجل أعمال مصري طموح يبحث دائما عن الأفضل في حياته المهنيه واستطاع بعد صبراً طويل ان يكون مابين كبار رجال الأعمال الاستاذ

ابراهيم الشايب تحيه لك ولكل أبناء مصر الشرفاء الذين رفعوا اسم مصر عاليا في جميع المحافل الدوليه