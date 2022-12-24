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الشعب الجمهوري ينظم قوافل طبية بالشرقية

الشعب الجمهوري ينظم قوافل طبية بالشرقية

كتبت_هانم_حسيني_

ادارة _العلاقات_العامة_

نظم الشعب الحمهوري قوفل طبية
تحت رعاية الكابتن أحمد عبد الدايم أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الشرقية نظمت أمانة مركز الزقازيق بالحزب اليوم قافلة طبية متعددة التخصصات لأهلنا بقرية غزالة بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بالقرية.
و ضمت القافلة عدداً كبيراً من الكوادر الطبية فى مختلف التخصصات (باطنة ــ جراحة عامة _ عظام _ أطفال _ أنف و أذن و حنجرة _ جميع التحاليل و الأدوية مجانا) و تم الكشف الطبي علي اكثر من ٨٥٠ حالة في مختلف التخصصات و تم صرف الدواء لهم و تم عمل تحاليل طبية لأكثر من ٢٠٠ حالة .
نظمت القافلة الطبية برئاسة الدكتور عبد اللطيف دسوقي أمين مركز الزقازيق و المهندس إمام عبد العزيز أمين مساعد المركز و الدكتور محمد حسني عبد الفضيل أمين الشئون الصحية و الدكتور السيد المرزوقي أمين التنظيم .

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