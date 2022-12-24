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إقليم القناة وسيناء الثقافي يعلن عن انطلاق ورش لتعليم فن الكاريكاتير بفرع ثقافة بورسعيد

إقليم القناة وسيناء الثقافي يعلن عن انطلاق ورش لتعليم فن الكاريكاتير بفرع ثقافة بورسعيد

متابعة / محمد السمان

في إطار احتفال بورسعيد الباسلة بعيدها القومي وحرصا من وزارة الثقافة برئاسة دكتور نيفين الكيلاني والهيئة العامة لقصور الثقافة بنشر الفكر القويم والوعي الثقافي والمشاركة الفعاله في الاحتفالات الوطنيه .

يعلن إقليم القناة يعلن إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل و فرع ثقافة بورسعيد تحت ادارة د. جيهان الملكى عن اقامة ورش لتعلم رسم فن الكاريكاتير
و يقدمها كبار فن الكاريكاتير فى مصر
وذلك يومى الاحد 25/12/2022
و الإثنين 26/12/2022

فى تمام الساعة السادسة مساء

وعلى الراغبين المشاركه فى الورش تسجيل الاسم والتليفون فى رسائل الصفحه الرسمية لفرع ثقافة بورسعيد
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075780265089&mibextid=ZbWKwL

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