أهلاً بـ عام 2023 هكذا رفعت
“مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان”
قبعتها في إحتفال ضخم لإنهاء عام 2022 لتستقبل العام الجديد
كتبت /دعاء نايل
شهدت “مؤسسه معانا لإنقاذ إنسان”
المؤسسه الأولى والرائده للمشردين بلا مأوى من كبار السن في مصر والحاصله على ترخيص رقم واحد على مستوى الجمهويه
إحتفاليه رأس السنه الجديده 2023
جاء الإحتفال بعدد ضخم من المدعوين
من الشخصيات العامه وبعض من الإعلاميين والصحافيين وكان من ضمن المدعوين الفنانه المتألقه” هيدي كرم” وشقيقتها ” ميان كرم”
ضم الإحتفال فقرات عديده
غناء وعزف وأنشطه ترفيهيه مختلفه
وفي وسط الحفل تم تكريم
المهندس “محمود وحيد” من قبل رئيس الأكاديمية البريطانيه الدكتور ” أحمد البدوي”
إمتناناً وتقديراً عن ما يقوم به من عمل إنساني تجاه كل إنسان بلا مأوى
وفي ختام الحفل قامت “مؤسسه معانا لإنقاذ إنسان” بإستقبال مولود جديد بالترحيب
به بعمل حفل سبوع كبير ليكون إبن من أبناء المؤسسه
وهذه ليست المره الأولى من نوعية هذه الإحتفالات التي تقوم بها المؤسسه لإستقبال الأطفال حديثي الولاده بهذا الشكل الرائع المبهج والمفرح لجميع النزلاء والمتطوعين