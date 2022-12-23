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وجهة_مشرفة_من_بلدي
وجهة_مشرفة_من_بلدي
اعداد_وتقديم_اهانم_حسيني
ادارة_العلاقات_العامة
شخصية اليوم شخصية مميزة لها طابع خاص في الهدوء والاحترام وتقديم الخدمات للجميع ا/احمد الشحات شخصية قيادية..ناجحة لة مهارات في حل المشكلات وأدارة الصراع..و رئيس قسم قياس الجودة
ومراجع خارجي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
#وحصل علي العديد من الدورات والتدريبات منها
الدورات الحاصل عليها
#برنامج إعداد الصف الثاني لتولي المهام القيادية العليا في المدة من ٢٩/١٢/٢٠١٩م الي ٢/١/٢٠٢٠م
#كما حصل برنامج القياداتالوسطي محتويات الدورة
منهامهارات التنمية البشرية والعلاقات العامة
وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية
و تمكين القيادات الوسطي من استخدام مهارات الحاسب الآلي
و الدعم المالي والإداري ومكافحة الفساد….
#كما حصل علي برنامج تمكين جيل من القيادات الشابة مهاريا وتكنولوجيا وتضمنت ٥ أجزاء
الجزء الأول تنمية مهارات القيادة
الجزء الثاني تنمية بشرية
الجزء الثالث مهارات استخدام الحاسب الآلي
الجزء الرابع تنمية مهارات اللغة الإنجليزية
الجزء الخامس مالي وإداري وقانوني
وحصل علي برنامج المدير الشامل