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وجهة_مشرفة_من_بلدي

وجهة_مشرفة_من_بلدي

اعداد_وتقديم_اهانم_حسيني

ادارة_العلاقات_العامة

شخصية اليوم شخصية مميزة لها طابع خاص في الهدوء والاحترام وتقديم الخدمات للجميع ا/احمد الشحات شخصية قيادية..ناجحة لة مهارات في حل المشكلات وأدارة الصراع..و رئيس قسم قياس الجودة
ومراجع خارجي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
#وحصل علي العديد من الدورات والتدريبات منها
الدورات الحاصل عليها
#برنامج إعداد الصف الثاني لتولي المهام القيادية العليا في المدة من ٢٩/١٢/٢٠١٩م الي ٢/١/٢٠٢٠م
#كما حصل برنامج القياداتالوسطي محتويات الدورة
منهامهارات التنمية البشرية والعلاقات العامة
وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية

و تمكين القيادات الوسطي من استخدام مهارات الحاسب الآلي
و الدعم المالي والإداري ومكافحة الفساد….
#كما حصل علي برنامج تمكين جيل من القيادات الشابة مهاريا وتكنولوجيا وتضمنت ٥ أجزاء
الجزء الأول تنمية مهارات القيادة
الجزء الثاني تنمية بشرية
الجزء الثالث مهارات استخدام الحاسب الآلي
الجزء الرابع تنمية مهارات اللغة الإنجليزية
الجزء الخامس مالي وإداري وقانوني

وحصل علي برنامج المدير الشامل

#كما حصل دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا
１- الاستراتيجية والأمن القومي رقم ٧٨ بكلية الدفاع الوطني في المدة من ١٣/٣/٢٠٢٢ الي ٣٠/٣/٢٠٢٢م
２- إدارة ألازمات والتفاوض رقم ٦١ بكلية الدفاع الوطني في المدة من ٨/٥/ ٢٠٢٢ الي ٢٥/٥/٢٠٢٢م
３- صناع القرار رقم ٥٠ بكلية الدفاع الوطني في المدة من ٢٩/٥/٢٠٢٢ الي ١٤/٦/٢٠٢٢م
４- أساليب التفكير والدراسات المستقبلية رقم ١٥ بكلية الدفاع في المدة من ١٩/٦/٢٠٢٢الي ٦/٧/٢٠٢٢م

دورات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
１- التقويم الذاتي وضمان جودة التعليم في المدة من ١٢/٢/٢٠١٧ م الي ١٥/٢/٢٠١٧م
２- تقويم نواتج التعلم وخرائط المنهج في المدة من ٥/٣/٢٠١٧م الي ٨/٣/٢٠١٧م
３- المراجعة الخارجية في المدة من ٣٠/٧/٢٠١٧م الي ٢/٨/٢٠١٧م
４- المهارات والممارسات الجيدة للمراجعة الخارجية في ١٢/٩/٢٠١٧م الي ١٤/٩/٢٠١٧م
#احمد من الشخصيات البارزة في المجتمع لة العديد والعديد في خدمة الوطن والمواطنين هؤلاء هم من يستحقون اللقاء الضوء عليهم ليكونو قدوة حسنة لاجيال قادمة
#مع_تحيات_أدارة_الجريدة
#التايم_المصرية
#انتظرونا_في_تقديم_كل_جديد

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