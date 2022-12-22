قطار تالجو يماثل القطارات الفاخرة العاملة بالدول الاوربية و يقدم أعلى مستويات الخدمة والرفاهية
متابعة/ مرفت عبد القادر
اعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بدء تشغيل أول قطارات تالجو الفاخرة بجمهور الركاب يوم السبت القادم الموافق 24/12/2022 الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة رمسيس بالقاهرة الى محطتي سيدي جابر و مصر بالإسكندرية وذلك بعد الإنتهاء من التشغيل التجريبي للقطار بدون ركاب كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من يوم الاحد الموافق 25/12/2022 الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية وحيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / اسوان الى جانب خط القاهرة / الاسكندرية