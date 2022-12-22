البيت الأبيض: واشنطن لا تلوم زيلينسكي على طلباته بتقديم المزيد من الأسلحة

البيت الأبيض: واشنطن لا تلوم زيلينسكي على طلباته بتقديم المزيد من الأسلحة

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتزويد كييف بالمعدات العسكرية اللازمة ولا تلقي باللوم على زيلينسكي في طلب المزيد.

وقال كيربي: “الليلة الماضية، أوضح زيلينسكي أنه يريد الحصول على معدات عسكرية إضافية.. ولا يمكننا أن نلومه، أي رئيس أو أي قائد في مثل هذه الظروف يود الحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف، الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لتزويد أوكرانيا بكل ما تحتاجه، عندما تحتاج إليه.

وقال: “السرعة التي يتم بها تقديم أنظمتنا إلى الأوكرانيين غير مسبوقة، وهذا لم يحدث في الماضي في أداء أي من الدول”.

ووفقا له، فإن الميزانية الأمريكية للعام المقبل 2023، التي وافق عليها الكونغرس، ستوفر فرصة لتحويل الأموال إلى أوكرانيا، بمبلغ يصل إلى قرابة 45 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي