بالصور .. مصرع شقيقين صدمتهما سيارة على الطريق الدائري
لقى شقيقين مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء عبورهما الطريق الدائري اتجاه الجيزة بمنطقة مسطرد دائرة مركز شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.
و تم ضبط سائق السيارة ونقل الجثتين للمستشفى تحت تصرف النيابة و تم تحرير محضر بالواقعة.
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، باصطدام سيارة نقل بعاملين أثناء عبورهما الطريق الدائري، اتجاه الجيزة بمنطقة مسطرد دائرة القسم وإصابتهما بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم ومصرعهما على الفور.
انتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع كلا من “إ م ع” 40 سنة وشقيقته إثر إصابتهما بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء عبورهما الطريق الدائري، اتجاه الجيزة، بمنطقه الخصوص دائرة قسم شرطة الخصوص، وإصابتهما بنزيف داخلي بالمخ فى وكسور متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة.