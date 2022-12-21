حوادثعاجل

بالصور .. مصرع شقيقين صدمتهما سيارة على الطريق الدائري

بالصور .. مصرع شقيقين صدمتهما سيارة على الطريق الدائري

لقى شقيقين مصرعهما إثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء عبورهما الطريق الدائري اتجاه الجيزة بمنطقة مسطرد دائرة مركز شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.
و تم ضبط سائق السيارة ونقل الجثتين للمستشفى تحت تصرف النيابة و تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، باصطدام سيارة نقل بعاملين أثناء عبورهما الطريق الدائري، اتجاه الجيزة بمنطقة مسطرد دائرة القسم وإصابتهما بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم ومصرعهما على الفور.
انتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع كلا من “إ م ع” 40 سنة وشقيقته إثر إصابتهما بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء عبورهما الطريق الدائري، اتجاه الجيزة، بمنطقه الخصوص دائرة قسم شرطة الخصوص، وإصابتهما بنزيف داخلي بالمخ فى وكسور متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتم ضبط سائق السيارة، وبمواجهته أكد أنه فوجئ بالمجني عليهما أمامه أثناء قيادته أعلى الطريق الدائري، ولم يستطع مفاداتهما، واصطدم بهما تم تحرير محضر بالواقعة.

Post Views: 164
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of حزب التحرير المصرى يشارك فى مؤتمر ترياق النجاه بالإضافة إلي تكريمه وتكريم الوفد المرافق له

حزب التحرير المصرى يشارك فى مؤتمر ترياق النجاه بالإضافة إلي تكريمه وتكريم الوفد المرافق له

منذ 5 ساعات
Photo of معرض كتاب واكتشاف مواهب وتكريم رموز سيناء بقرية المنبطح بوسط سيناء

معرض كتاب واكتشاف مواهب وتكريم رموز سيناء بقرية المنبطح بوسط سيناء

منذ 5 ساعات
Photo of الفنانة نعمت مختار التي لقبتها ام كلثوم بـ”سيمفونية الرقص الشرقي”، وكان ياما كان

الفنانة نعمت مختار التي لقبتها ام كلثوم بـ”سيمفونية الرقص الشرقي”، وكان ياما كان

منذ 6 ساعات
Photo of فوز دكرنس وكفر الشيخ وهزيمة البلدية

فوز دكرنس وكفر الشيخ وهزيمة البلدية

منذ 6 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!