الفنانة نعمت مختار التي لقبتها ام كلثوم بـ”سيمفونية الرقص الشرقي”، وكان ياما كان
متابعة / محمد السمان
قبل اعتزالها الفن نهائيًا قالت: «لم أندم على أني احترفت الرقص في بداية حياتي ولكني أعتبر اللحظة التي ابتعدت فيها عن الرقص ميلادي الحقيقي في هذه الدنيا الفانية، فأنا لا أندم ولا أتنكر من أنني كنت راقصة؛ بل على العكس يشرفني أنني بدأت راقصة بعدما أغلقت في وجهي كل الأبواب، وليس غريبًا أن أقول هذا، ولكني رقصت رغم أنفي، بحثا عن لقمة العيش ومن حق الجميع أن يعرفوا مدى الشقاء والمعاناة التي كنا نعيشها كفنانين في تلك الفترة الأليمة لنصبح فيما بعد أسماء لامعة يحسدنا البعض على الشهرة ويتصورون أن نجاحنا جاء على طبق من فضة».
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