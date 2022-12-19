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الاتحاد الشبابي لدعم مصر يشارك في إحلال وتجديد بعض المنازل بدمياط

الاتحاد الشبابي لدعم مصر يشارك في إحلال وتجديد بعض المنازل بدمياط

كتب إبراهيم عيسى

في إطار الجهود المبذولة من الاتحاد الشبابي لدعم مصر برئاسة المهندس فتحي شومان رئيس الاتحاد والسيد حافظ موسي رئيس الهيئة الاستشارية والدور الذي يقومان به من أجل المساعدة في تخفيف العبء عن المواطنين حيث قاما سيادتهم بالبدء في عملية المشاركة المجتمعية التي من شأنها الاسهام في الخدمه العامه حيث شاركا معهم فيه العديد من القيادات الشبابيه في الاتحاد.

كان من ضمن القيادات الشبابية المشاركة في هذا العمل مسؤل الإتحاد بـ محافظة دمياط وفريق العمل المساعد
بقيادة كل من •الأستاذ باسم الصعيدي •المهندس السيد عامر • الأستاذ محمد عبد المحسن • الأستاذ السيد عبد الهادي وهذا إيمانا منهم بمساعدة الأسر الأولي بالرعاية والتي تستحق المساعدة حتي يتمكنو من حمايتهم من برد الشتاء القارص .

أعرب شومان عن سعادته بهذا ومؤكدا أن العمل المجتمعي والمساهمة في مساعدة الأسر الفقيرة لم ولن يقتصر علي دمياط فقط ولكن سوف يكون لكافة المحافظات نصيب فيه وانه من خلال الاتحاد سوف يدعم كل من هو محتاج

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