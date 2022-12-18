مركز التسوية والتحكيم الرياضى يحصن مجلس الفروسية بحكم قضائى بعد رفض دعوى بطلان كريم حمدى
كتبت هدي العيسوي
تتوالى الضربات الموجعة على رأس كريم حمدى المرشح السابق فى انتخابات اتحاد الفروسية السابقة والتى تم استبعاده منها لصدور أحكام قضائية ضده ، حيث قضت. اليوم الاحد دائرة البطلان بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى على كل آمال وطموحات كريم السيد حمدى فى إعادة انتخابات اتحاد الفروسية التى جرت يوم 28 أكتوبر من العام الماضى ، أو تقلد أى منصب داخل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية للأبد ، بعد أن أصدرت
حكمها فى الدعوى المقيدة تحت رقم 2 لسنة 5ق لسنة 2022 برفض الدعوى والزامت المدعى بالمصروفات ، ليسدل الستار على القضايا التى رفعها كريم حمدى على اتحاد الفروسبة ومسئوليه بفشله الذريع وخروجه منها صفر اليدين ، بالإضافة إلى صدور حكم نهائى ضده بحبسه لمدة شهر ، من المحكمة الاقتصادية .
حصل كريم حمدى على حكم أول درجة من مركز التسوية والتحكيم الرياضى بتاريخ 27 مارس 2022 فى الدعوى التحكيمية رقم 46 لسنة 5 ق لسنة 2021 التى أقامها فى مركز التسوية والتى قضت بإلغاء الانتخابات على منصب الر ئيس وإجراء انتخابات على هذا المنصب فقط ، مما دعى اتحاد الفروسية للطعن على الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 5ق /2022 المقام من رئيس الاتحاد ، والاستئناف رقم 10 المرفوع
من المدير التنفيذى للاتحاد ، والاستئناف رقم 12لسنة 5 ق/ 2022 المقام من كريم حمدى ضد وزير الشباب والرياضة ومسئولى اتحاد الفروسية ، ليصدر حكما من الهيئة الاستئنافية بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدد بعدم قبول الدعوى التحكيمية المبتداة رقم 46 لسنة 5 ق /2021 لزوال شرط المصلحة ، وألزمت كريم حمدى بالمصروفات وأتعاب المحكمين عن درجتى التحكيم .
بعد فشل كريم فى الاستئناف ، والذى لم يلق الحكم قبولا لديه في الاستئناف رقم 12 لسنه 5 ق /2022 فطعن علية بالدعوي الماثلة بموجب صحيفة اودعت الأمانة العامة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتاريخ 20/ أغسطس الماضى ، اعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم اولأ بقبول الدعوي شكلا ، وثانيا وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار الصادر في الاستئنافات أرقام 9 ، 10، 12 لسنه 5 ق وفي الموضوع ببطلان قرار لجنه التحكيم الصادر في الدعوي التحكيمية الاستئنافية رقم 12 لسنه 5 ق، 9 لسنه 5 ق، 10 لسنه 5 ق لسنه 2022 والصادر بجلسة 3 يوليو الماضى ، واعتباره كان لم يكن ، مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام كريم حمدى بالمصروفات ومقابل
اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ ، لتقضى دائرة البطلان برفض الدعوى وألزمت كريم حمدى بالمصروفات ، لتنتهى القضايا التى رفعها كريم ضده اتحاد الفروسية بالفشل وحبسه شهرا بحكم نهائى .
وكانت محكمة القاهرة الأقتصادية الدائرة الثالثة جنح مستئناف قد أصدرت حكمها النهائى فى الجنحة رقم 931 لسنة 2022 جنح مستئناف ، ورقم 987 لسنة 2022 جنح اقتصادى التى أقامها المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية. ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بحبس كريم حمدى لمدة شهر وكفالة مالية قدرها عشرة الالف جنيه ، وتغريمه مبلغ مالى قدره عشرون ألف جنيه عما أسند إليه من إتهام ، والزمته بالمصروفات الجنائية .