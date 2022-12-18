فرنسا تنقذ 166 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا
أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت أكثر من 160 مهاجرا ليل الجمعة خلال محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا على متن قوارب قديمة وفي طقس بالغ البرودة، بعد أيام فقط من حادث غرق سفينة
وقال مسؤولون إن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أنقذت نحو 50 شخصا من قارب “واجه صعوبات” قبالة ساحل فرنسا الشمالي، حيث جرى نقلهم إلى ميناء كاليه.
كما أنقذت سفينة أخرى تابعة للبحرية 31 مهاجرا غرق قاربهم في نفس المنطقة قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء بولوني.
وأحضر خفر السواحل 45 شخصا إلى ميناء كاليه بعد أن أرسلوا نداء استغاثة أثناء محاولتهم عبور القناة، في حين انطلق قارب نجاة لمساعدة 40 شخصا آخرين في مكان قريب