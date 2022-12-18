فرنسا تنقذ 166 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا

وقال مسؤولون إن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية أنقذت نحو 50 شخصا من قارب “واجه صعوبات” قبالة ساحل فرنسا الشمالي، حيث جرى نقلهم إلى ميناء كاليه. كما أنقذت سفينة أخرى تابعة للبحرية 31 مهاجرا غرق قاربهم في نفس المنطقة قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء بولوني. وأحضر خفر السواحل 45 شخصا إلى ميناء كاليه بعد أن أرسلوا نداء استغاثة أثناء محاولتهم عبور القناة، في حين انطلق قارب نجاة لمساعدة 40 شخصا آخرين في مكان قريب. وقدم رجال خدمات الإنقاذ الفرنسية الرعاية اللازمة لجميع المهاجرين. وهذا العام سجل عبور المهاجرين من شمال فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب رقما قياسيا وصل إلى 40 ألفا، ويخاطر هؤلاء بحياتهم لعبور أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم في ظل ظروف مناخية قاسية. ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم الأربعاء الماضي في غرق سفينة قبالة ميناء دوفر بجنوب بريطانيا. وجاءت هذه المأساة بعد نحو عام من مصرع ما لا يقل عن 27 شخصا في القناة في حادث آخر. وتحاول الحكومة البريطانية إصدار قوانين جديدة للحد من الأعداد القياسية للمهاجرين عبر المانش، بما في ذلك منع هؤلاء الوافدين من تقديم طلبات لجوء. المصدر: “أ ف ب”