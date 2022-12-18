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حماة الوطن … يدشن الحوار الوطني بحضور قيادات ورموز الدولة

حماة الوطن … يدشن الحوار الوطني بحضور قيادات ورموز الدولة

عقد أمس حزب حماة الوطن الحوار الوطنى بحضور مجموعة من قيادات الحزب وبعض الشخصيات العامة بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس

وبتوجيهات من اللواء مهندس صلاح المعداوى تم الأمين للقاهرة بالحزب تمت الفعاليات وكانت أهم النقاط التى تمت مناقشتها عن الحرب الروسيه الإوكرانيه وضرورة دعم الصناعة الوطنيه

حضر المؤتمر النائب على رضوان الأمين المساعد لامانه القاهره وكل الامناء النوعين بالقاهره
وشرف بالحضور اللواء أركان حرب النائب احمد العوضي النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والامن القومى لمجلس النواب ، والدكتور احمد العطيفى امين تنظيم الجمهوريه للحزب وبحضور كبار رجال الدوله فى كافة المجالات

وقد اثبت قطاع شمال القاهره برئاسة الدكتور سيد عثمان والدكتوره عبير جمال امينة التنظيم والنائب سيد اسماعيل الأمين العام المساعد لقطاع شمال ان قطاع شمال ورجاله الوطنيين يدعمون وبقوه كافة القرارات التى تتخذها الحكومه المصريه وفى هذا الصدد

ودائما حزب حماة الوطن يقدم الدعم المطلق لفخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مايتخذه من قرارت للحوار الوطنى
ليجمع كافة أطياف المجتمع للوقوف مع الوطن والمواطن جنبا إلى جنب
وبهذه المناسبه نود ان نشكر فخامته لاطلاق هذا الحوار الوطنى ونشكر فخامته لتحمل هذا العبئ الثقيل داعيين الله عز وجل ان يقدره لما فيه الصالح للبلاد والعباد.

كما أكد، النائب على رضوان و الدكتور سيد عثمان امين قطاع شمال القاهره والنائب سيد اسماعيل الامين المساعد للقطاع والدكتوره عبير جمال امينة التنظيم بالقطاع ، استمرار أمانة قطاع شمال القاهره وكافة أمناء الأقسام بالقطاع في تقديم كُل ما يملك من كوادر بشرية وإمكانيات لخدمة الوطن والمواطن ، وأن الحزب سوف ينظم خلال الفترات القادمة عددا كبيرا من الأنشطة والقوافل الطبيه يوم 12\ 30 لتقديم نموذج مختلف برؤية مختلفة تشعر المواطن بأهمية الحياة السياسية في مصر.

ويهنئ قطاع شمال القاهره ، الساده امناء الاقسام وهيئات مكاتبهم بالنجاح التى تم تحقيقة من مناقشات واسئله تدل على الرقى وحبهم لوطنهم وإثبات انهم جديرين بتحمل المسؤوليه المهندس علاء سلطان الساحل ، والمستشار عبدالفتاح يونس الأمين المساعد للقطاع والاستاذ محمد العقيد الاميريه.. والاستاذ محمود عمران الزاويه الحمرا والاستاذ عاطف عبدالهادى شبرا، والاستاذ احمد عبدالفتاح الزيتون ..

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