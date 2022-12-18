حماة الوطن … يدشن الحوار الوطني بحضور قيادات ورموز الدولة
عقد أمس حزب حماة الوطن الحوار الوطنى بحضور مجموعة من قيادات الحزب وبعض الشخصيات العامة بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس
وبتوجيهات من اللواء مهندس صلاح المعداوى تم الأمين للقاهرة بالحزب تمت الفعاليات وكانت أهم النقاط التى تمت مناقشتها عن الحرب الروسيه الإوكرانيه وضرورة دعم الصناعة الوطنيه
حضر المؤتمر النائب على رضوان الأمين المساعد لامانه القاهره وكل الامناء النوعين بالقاهره
وشرف بالحضور اللواء أركان حرب النائب احمد العوضي النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والامن القومى لمجلس النواب ، والدكتور احمد العطيفى امين تنظيم الجمهوريه للحزب وبحضور كبار رجال الدوله فى كافة المجالات
وقد اثبت قطاع شمال القاهره برئاسة الدكتور سيد عثمان والدكتوره عبير جمال امينة التنظيم والنائب سيد اسماعيل الأمين العام المساعد لقطاع شمال ان قطاع شمال ورجاله الوطنيين يدعمون وبقوه كافة القرارات التى تتخذها الحكومه المصريه وفى هذا الصدد