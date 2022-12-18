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استمرار الرقابة على اسواق اللحوم والسلع الغذائية بالدقهلية
استمرار الرقابة على اسواق اللحوم والسلع الغذائية بالدقهلية
كتب احمد طحينه
حرصا من الدولة على استمرار الحملات التموينيه على جميع الاسواق فى أنحاء الجمهوريه والمراقبه الفعاله للاسعار وجودة السلع الغذائية فى الاسواق والوكالات
وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة والضرب بيدى من حديد على التجار المتلاعبين بالاسعار وايضا مراقبة صلاحيات السلع الغذاىية ومدى الصلاحيه للاستعمال الادمى
وبعوجيهات من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
شنت رئاسه مركز ومدينه شربين ممثله فى المحاسب غادة الحمادى رئيس مركز ومدينه شربين والاستاذ طه السباعى والاستاذ احمد مبارك نواب رئيس المركز وايضا بحضور الصحه والتموين والطب البيطرى ورخص المحلات والامن الصناعى
جاء ذلك بانطلاق الحمله فى الاسواق الحيويه بالمدينه للوقوف على مدى التزام الاسواق بالاسعار المقررة من الحكومه ومدى الالتزام بها
كما تم المرور على عدد من محلات بيع اللحوم والتأكد من الصلاحيات بحضور الطب البيطرى .
واسفرت الحمله عن اعدام كميه من مشتقات الالبان
وعدد 40 ك لحوم معبأة بدون تاريخ الصلاحيه
وكميه من الشببسى والعصائر
ووجهت المحاسب غادة الحمادى التجار بضرورة الالتزام بالتعليمات وتسعير واعلان الاسعار على جميع السلع الغذاىيه المعروضة بداخل المحال .