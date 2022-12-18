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إقليم القناة وسيناء الثقافي يعلن عن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للابداع الفني

إقليم القناة وسيناء الثقافي يعلن عن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للابداع الفني

محمد_السمان

يعلن إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل وفروعه الثقافية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة عن إنطلاق مسابقه في الدولة للإبداع الفني بالأكاديمية المصرية للفنون بروما .

وذلك في إطار استعدادات الوزارة لفتح باب التقدم لجائزة الدولة للإبداع الفني، بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، بدءًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022 وحتى الأول من يناير 2023
والتي تهدف إلي اهتمام الوزارة بالمواهب الشابة في مجالات الفنون والآداب والعمل على صقلها وذلك من خلال إتاحة الفرصة للفائزين بها للإطلاع على المدارس الفنية المتعددة في إيطاليا من خلال برنامج تُعده الأكاديمية المصرية للفنون بروما على مدار 6 أشهر، ودعت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني شباب المبدعين بالتقدم بمشروعاتهم لنيل الجائزة.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة من الجائزة تضم فروع “التأليف الموسيقي، الغناء الأوبرالي، النحت، الخزف، الباليه، الإخراج المسرحي، التأليف المسرحي،التمثيل المسرحي، التصوير الزيتي، الإخراج السينمائي، والجرافيك”.
وأنه يشترط في المُتقدم لنيل الجائزة عدة شروط منها أن يكون مصري الجنسية، وألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٥ عاما من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وأن يجتاز المتقدم جميع مراحل المسابقة والاختبارات والتي تُعقد لإختيار المتقدمين للجائزة، وأن تكون له سابقة أعمال في فرع الجائزة المتقدم له

ويتم اختيار فائز واحد في كل مجال، يقضي ستة أشهر بمقر الأكاديمية الفنية بروما، يتصل خلالها بفنون الأبداع العالمية لتنمية قدراته وإثراء خبراته بغرض الابتكار والتجديد في المجال الموفد من أجله.
ويتم التقدم للجائزة عن طريق سحب نموذج التقدم من مقر مكتب الآمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا”، اعتبارًا من اليوم 11 ديسمبر وحتى الأول من يناير 2023.

****متمنين لكم التوفيق والنجاح.****

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