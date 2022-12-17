حكما نهائيا بحبس كريم حمدى لمدة شهر لسبه وقذه رئيس اتحاد الفروسية
كتبت هدي العيسوي
ضربة قاضية تلقاها كريم السيد حمدى حسن الشهير بكريم حمدى المرشح السابق على منصب الرئاسة فى انتخابات اتحاد الفروسية الأخيرة “والذى تم استبعاده منها لسوء السلوك” ، بعد أن أصدرت محكمة القاهرة الأقتصادية الدائرة الثالثة جنح مستئناف حكمها النهائى فى الجنحة رقم 931 لسنة 2022 جنح مستئناف ، ورقم 987 لسنة 2022 جنح اقتصادى التى أقامها المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية. ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والتى قضت بحبس كريم حمدى لمدة شهر وكفالة مالية قدرها عشرة الالف جنيه ، وتغريمه مبلغ مالى قدره عشرون ألف جنيه عما أسند إليه من إتهام ، والزمته بالمصروفات الجنائية .
تكمن وقائع الدعوى فى أن كريم حمدى قام بقذف هشام محمد توفيق محمد حطب بطريق العلانية لأنه قام بنشر منشورات إلكترونية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى ،”فيس بوك” ، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليه بإسأته استخدام أجهزة الاتصالات ، وذلك بأرتكاب الجريمتين محل الاتهامين على النحو المبين بالتحقيقات .
قد قضت محكمة أول درجة يوم 20/9/2022 حضوريا بحبس المتهم كريم السيد حمدى لمدة شهر وكفالة عشرة الالف جنيه ، وتغريمه مبلغ قدره عشرون ألف جنيه ، وقام المتهم بالاستئناف على الحكم يوم 28/9/2022 ، وتحدد نظر الجلسه بتاريخ 13/11/2022 أمام هذه المحكمة ، ولكن كريم لم يحضر الجلسه ، فضلا عن أنه لم يقم بسداد قيمة الكفالة المالية ، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بذات الجلسة ، وطبقا للمادة 412 ، من قانون الإجراءات الجنائية بأنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم بالتنفيذ قبل الجلسة ، بسداد قيمة الكفالة ، ولذلك قامت المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر من أول درجة ، ليصبح نهائيا وواجب النفاذ .
وبذلك أصبح لا يحق لكريم حمدى خوض أى انتخابات مقبلة لأن صدر ضده حكما قضائيا نهائيا يمنعه من الترشح لأى انتخابات ، لفقده شرط من شروط الترشيح .
وكان مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب قد قام باستبعاد كريم حمدى من الانتخابات التى جرت يوم 28 أكتوبر من العام الماضى ، لسوء السلوك ، بعد أن علموا أنه متهرب من الضرائب ، ولا يسدد مستحقات الدولة من المنتجات التى يستوردها من الخارج .
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام بإرتكاب جرائم الغش التجارى ، بإدخال منتجات غير مطابقة للمواصفات ، والتى تم ضبطها بمعرفة السلطات المختصة ، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة عام ، الغريب أن كريم الذى تم استبعاده من الانتخابات لسوء السلوك ، بدء فى شن حملة ممنهجة ضد القائمين على الاتحاد المصرى بنشر اكاذيب ، بهدف عمل حالة من البلبلة ، فى الرأى العام بنشر وقائع كاذبة على غير الحقيقة ، واللجوء إلى أساليب رخيصة حتى يجمل نفسه ، ويسئ للشرفاء ، لكسب ود الفرسان الذين عرفوا حقيقة خداعه لهم بالاوراق والمستندات التى تثبت حالة سوء السلوك التى أدت إلى الإطاحة به من الانتخابات ، وصدور حكم ضده واجب النفاذ بحبسه لمدة شهريا ، ليستبعد كريم نهائيا من خوض أى انتخابات قادمة ، ويضع حلمه فى الجلوس على أحد مقاعد مجلس إدارة اتحاد الفروسية للابد .