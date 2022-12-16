الفنانه ” مني داغر ” فتاة السينما المصرية الشريره وكان ياما كان
محمد_السمان
تعد الفنانة منى داغر واحدة من أشهر فنانات الزمن الجميل، خاصة لاتقانها أدوار الفتاة الشريرة وشهرتها بلقب “خطافة الرجال” حيث يحفظ الكثيرون صورتها التى ترتبط فى االأذهان بأدوار الفتاة الشريرة التى تحاول فى معظم الأفلام أن تفرق بين الحبيبين وأن تخطف البطل أو أن تكيد المكائد للبطلة المسكينة، حيث حصرها المخرجون فى هذا الدور حتى ابتعدت عن الفن إنها الفنانة منى داغر ابنة المنتجة الكبيرة أسيا داغر وولدت الفنانة منى داغر فى 13 نوفمبر عام 1923بلبنان، وجاءت إلى مصر وهى طفلة رضيعة مع أمها المنتجة أسيا وتوفى والدها فى لبنان قبل مجيئها إلى مصر وتلقت تعليمها فى المدارس الأجنبية