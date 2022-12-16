الاستشراق بين الاختراق والمقاومة

مونديال قطر 2022 أنموذجًا

م. م نور حبيب عبد الكريم

مديرية تربية البصرة

نعيشُ في زمن كرة القدم، دون منازع، فاتت عصور الكهرباء والذرة، ومرّت عقود الروبوتات والإنترنت، وغادرتنا أوقات الحواسيب والهواتف الذكية، لنصل إلى زمن تتحدث فيه كرة القدم فيسمعها القاصي قبل الداني. فقد أصبحت الرياضة اللّغة التي يستطيع أن يتفاهم بها جميع سكان العالم، والأخطر من ذلك أنها تحمل في طيّاتها السياسة والعولمة والثقافة، فهي نوع من التثقيف الناعم للشعوب، وهذا ما لاحظناه في مونديال قطر لعام ألفين واثنين وعشرين، فمنذ بداية إعلان فوز قطر باستضافة المونديال، تعالت الأصوات الغربية منتقدة لذلك، وكانت هنالك دعوات لمقاطعة البطولة على أفواه ساسة الغرب من ألمان وفرنسيين وغيرهم بحجة الحرية وحقوق الآخرين التي طالما تعود الغرب على جعلها مبررات لكل أفعالهم تجاه الآخر، وقد روّج لها الإعلام بشكل كبير، نذكر منه ما قالته ( نانسي فيزر) المسؤولة عن ملف الرياضة في ألمانيا في مقابلة مع شبكة (إيه آر دي): ” بالنسبة إلينا كحكومة ألمانيا، فإن حق الاستضافة هذا خادع للغاية” مضيفة أنه ” يجب عدم منح مثل هذه الدول حق الاستضافة”. كذلك تصريح رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم (ليز كلافينيس) الذي ذكرت فيه أنه ” في عام 2010، منح الفيفا كأس العالم بطرق غير مقبولة مع عواقب غير مقبولة، حقوق الإنسان، والمساواة، والديمقراطية، والمصالح الأساسية لكرة القدم لم تكن في الحسبانّ”. فهم على حد تعبيرهم يعدون (أوروبا حديقة وباقي العالم غابة)، وهذا الكلام ببساطة يحيلنا إلى مقولة إدورد سعيد” الشرق شبه اختراع أوربي”(١)؛ ليضع فيه كل سلبياته ، فنلاحظ هيمنة الاستعلاء على الخطابات الغربية على اعتبار أننا دول مصنفة عالمًا ثالثًا وغير قادرين على تحقيق أي إنجاز، إننا منطقة صراعات فقط. لكن ما حدث في الواقع “أن العالم كله في ضيافة العرب” هذا ما أكدته القيادة القطرية‘ لكن بقي الجانب الغربي يكثف من حملاته المعادية والرافضة لهذا المونديال، ويعمل على تكريس هيمنته من خلال بعض الإملاءات التي تجعل من قطر البلد المنظم لكأس العالم ميدانًا لإبراز ثقافة الشذوذ ومعاقرة الخمر، وقد لاحظنا ذلك حتى من خلال ثياب بعض المشجعين، فقد تداولت وسائل الإعلام خبر ايقاف مشجعين كانا يرتديان زي المقاتلين الإنكليز خلال الحملة الصليبية في القرن الحادي عشر الميلادي، من دخول ملعب مباراة إنكلترا ضد إيران؛ لأن في ذلك إهانة لمشاعر المسلمين. في الوقت ذاته كان هنالك تصريح لمعلق ألماني يسخر فيه من الثوب القطري مشبهًا إياه” برداء الحمام”. والحقيقة أن في ذلك انتقادًا للثقافة العربية، وهو يمسّ الأنا ويجرح الهوية وتفوح منه رائحة التعالي والعجرفة وعدم الفهم الحقيقي لروح الشرق وخصوصيته(٢).

جاء مقابل ذلك الاستشراق المضاد الذي يسعى إلى فضح خطاب الهيمنة، وتقويض خطاب المركزية الغربية، من خلال المقاومة الفكرية والثقافية واظهار التلاحم بين الذات والآخر في صورة أكثر إنسانية، حيث بدت واضحة من اللحظات الأولى لفعاليات الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، فضلًا عن أغاني الافتتاح التي حملت رسائل المحبة والسلام، فالاستشراق اليوم ومن خلال هذه الفعالية_أقصد كأس العالم بلونه العربي_ لم يعد من الغرب إلى الشرق بلا مقابل، بل أصبحت هناك تدفقات فكرية وثقافية تنطلق من الشرق إلى الغرب في اتجاه معاكس وبأهداف مختلفة، كالهدف الديني، ومن صوره استقطاب لأسماء دعاة إسلاميين، وقيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية في قطر بتدشين جناحٍ للتعريف بالإسلام وتعاليمه في أثناء الفعاليات، وتوزيع كتب مطبوعة بلغات عدة للتعريف بالإسلام وعرض الثقافة العربية. وأهداف حضارية وثقافية في صميم الهوية تعمل على تحطيم بقايا الأفكار التي طالما تعشعشت في المخيال الاستشراقي ، والتي تعود إلى القرون الثلاثة الماضية بما فيها الحقبة الاستعمارية. فقد صُدم الوافدون من الغرب لتشجيع منتخباتهم بالتقدم العمراني والتكنولوجي لقطر، بعد أن كانت الصورة النمطية التي رسمها بعض المستشرقين عن العربي بأنه مازال ذلك البدوي المتخلف، المحتاج إلى التحضّر، والذي لا يمتلك القدرة على الحكم، كما ذكر إدورد سعيد في كتابه (الاستشراق)، عن نظرة الغربي للشرق، لذلك كان من صور الاستشراق المضاد أو المقاوم لهذه الأفكار اليوم من الغرب أنفسهم، ومنه تصريح رئيس الفيفا الحالي( جياني إنفانتينو)، السويسري الجنسية من أصول إيطالية، صادمًا للغرب والشرق معًا، فلقد طلب من الغرب الاعتذار عمّا فعلوه طيلة ثلاثة آلاف سنة، فلقد تأثر العالم العربي والإسلامي بالتشويه على المستوى التأريخي والتراث وساهم الاستشراق في تلك الهجمة القوية. كذلك هاجم الصحفي البريطاني الشهير ( بيرس مورغان)، ما وصفه بـ( النفاق الغربي) عند تناول استضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022، وقال مورجان في مقابلة تليفزيونية، مع الإعلامية (إميلي ميتليس) ” أجد الكثير من الجدل المتعلق بغسيل السمعة عبر الرياضة ، والتي تتهم فيه قطر، مليء بالنفاق الطبقي وهو مبني على تناقضات، وهل نحن نظيفون أخلاقيًا بما يكفي لاستضافة كأس العالم؟”.

ومن صور الاختراق ورسم صورة مشوهة للشرق، هجوم وسائل إعلام إسرائيلية على مونديال قطر، بأخبار ورسوم كاريكاتورية، ومقالات وأعمدة لم تهدر فرصة لمهاجمة قطر، فالصراع مع إسرائيل ليس صراعًا عسكريًا فحسب بل هو صراع ثقافي واقتصادي، فكل نجاح عربي هو فشل للفكر الصهيوني الذي كان من أكثر المشوهين لصورة العرب، أما الرد المقاوم فكان ( الهُوية فوق الهواية)، فإسرائيل غير مرحب بها، وأصغر المشجعين يقاطعها ، ويرفض التواصل مع وكالاتها الإعلامية.

وقد جمع الشرق من خلال هذا المونديال بين كرة القدم ولغة العقل، في تظاهرة ثقافية رياضية؛ لأن اجتماع الشعوب على الود والفرح يسمو بالاحترام المتبادل للتقاليد والثقافات والوسطية التي تُكرم الضيوف وتحترم طرائق عيش المضيفين، كما وكسر كل أنواع الهيمنة الغربية من خلال كل ما ذكرناه من صور الاستشراق المضاد ، فالنزالات ليست كروية فحسب بل هي نزالات حضارية وثقافية في صميم الهوية وتدحض ما نسجه بعض الاستشراق الغربي لأعوام خلت. ” فالمجتمعات غير الغربية تزيد من قدراتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية‘ فإنها بدرجة متزايدة_ تعلن بعلو الصوت عن فعالية قيمها ومؤسساتها وثقافتها الخاصة”(٣)، وتحاول مواجهة نظرة استشراقية فوقية وعنصرية لدى الغرب ووسائل الإعلام الغربية التي تشوبها النزعة الأيديولوجية الغارقة في التقليل والدونية ضد الآخر المخالف والمتمايز. كما ترفض كل الإملاءات التي لا تتناسب والسياق العام للشرق المتصف بالروحانية، كما جاء بوضوح في كتاب ( الشرق والغرب) للكاتب ( أحمد أمين):” اعتاد الكاتبون أن يصفوا الشرق بالروحانية، والغرب بالمادية”( ٤)، لذلك كان مونديال قطر قد ضُبط على ايقاع يمثل الإنسان الشرقي العربي المسلم على وجه الخصوص، وفي ذلك انتصار للاستشراق المضاد الذي سعى إلى تحدي جوهر الصور النمطية المرتبطة بالمجتمع العربي من جهة، وفضح الجذور الأصلية للاستعلاء الغربي من جهة أخرى.

المصادر

١.الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، إدورد سعيد ، ترجمة: د. محمد عناني، دار بنجوين

العالمية، 1995، ص 42.

٢.. يُنظر:الثقافات وقيم التقدم، تحرير: لورانس إ.هاريزون، صمويل ب.هنتنجتون، ترجمة: شوقي جلال، اشراف جابر عصفور، ط2، المركز القومي ، ص53

٣ .صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي، صمويل هنتنجتون، ترجمة، طلعت الشايب، تقديم، د.صلاح قنصوه، ط2، 1999م، ص 152.

٤.الشرق والغرب، أحمد أمين، ص87، ، مؤسسة هنداوي، 2017م.