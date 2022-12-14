بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم
كتبت_هانم_حسيني
#نظم شباب عزيتنا في مصريتنا وفريق الاوفياء التابعين لهيئة الشبان العالمية تحت قيادة م/اسلام أيوب ومؤسس الفريق ا/هانم حسيني زيارة الي النائبة هند حازم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم وتم تكريمها من مبادرة عزيتنا في مصريتنا وقدمت لها بوكية ورد ا/مفيدة عامر بحضور أعضاء المبادرة وتم تكريم اعضاء المكتب بمناسبة خدماتهم المتواصلة لخدمة المواطنين وعبرت عن مدي سعادتها وفرحتها بأنها تنتمي لهذة الفئة وترعها وقالت سيادتها.#لابد ضرورة مشاركة ذوي الهمم في مجتمعهم مشاركةً فعالةً وكاملةً غير منقوصة، وأيضًا في الخطط والبرامج التنمويّة، ويتمّ ذلك من خلال برنامج العمل العالمي الذي يجب أن تُطبّقه وزارة الصحّة، والمتعلّق بذوي الهمم
#ولابد_من التوعية الشاملة بحقوق ذوي الهمم الصحيّة.