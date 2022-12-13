عاطف سندى لمحمد هنيدى ، إذا لم تكن ممثلاً فما هى المهنه التى تتمناها؟
كتبت نسرين على
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تمت دعوة سفير الأناقة الدكتور عاطف سندى لحضور ندوة
حوارية بعنوان (مراحل الكوميديا في العالم العربي) وكان نجم الكوميديا بالوطن العربي الأستاذ محمد هنيدي والنجم السعودي الصاعد إبراهيم الحجاج ضيفي الجلسة حيث حاورهما الأستاذ ياسر بكر (مؤسس الكوميدي كلوب لفنون الاستاند_أب كوميدي) وذلك في معرض جدة للكتاب 2022
وقد سأل عاطف سندي محمد هنيدي وإبراهيم الحاج، إذا لم تكن ممثلاً، فما هي المهنة التي تتمناها! ولماذا !؟
وقد أجاب النجم محمد هنيدي بأنه سيختار أي مهنة مرتبطة بالبحر لحبه وارتباطه الشديد بالبحر وذلك احد الأسباب لحبه لمدينة جدة
وقد أجاب الأستاذ إبراهيم الحاج بأنه لو لم يمكن فناناً فسيختار أن يكون عازفاً حيث انه يستهويه العزف بجميع انواعه