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عاطف سندى لمحمد هنيدى ، إذا لم تكن ممثلاً فما هى المهنه التى تتمناها؟

عاطف سندى لمحمد هنيدى ، إذا لم تكن ممثلاً فما هى المهنه التى تتمناها؟

كتبت نسرين على

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تمت دعوة سفير الأناقة الدكتور عاطف سندى لحضور ندوة

حوارية بعنوان (مراحل الكوميديا في العالم العربي) وكان نجم الكوميديا بالوطن العربي الأستاذ محمد هنيدي والنجم السعودي الصاعد إبراهيم الحجاج ضيفي الجلسة حيث حاورهما الأستاذ ياسر بكر (مؤسس الكوميدي كلوب لفنون الاستاند_أب كوميدي) وذلك في معرض جدة للكتاب 2022

وقد سأل عاطف سندي محمد هنيدي وإبراهيم الحاج، إذا لم تكن ممثلاً، فما هي المهنة التي تتمناها! ولماذا !؟

وقد أجاب النجم محمد هنيدي بأنه سيختار أي مهنة مرتبطة بالبحر لحبه وارتباطه الشديد بالبحر وذلك احد الأسباب لحبه لمدينة جدة

وقد أجاب الأستاذ إبراهيم الحاج بأنه لو لم يمكن فناناً فسيختار أن يكون عازفاً حيث انه يستهويه العزف بجميع انواعه

وتم بعد ذلك التقاط الصور التذكارية والتي جمعت كلّاً من النجم محمد هنيدي وعاطف سندي وياسر بكر وإبراهيم الحاج

والجدير بالذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية دشنت معرض جدة للكتاب يوم الخميس ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ بمشاركة 900 دار نشر تحت قبة (سوبر دوم)

ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض الذي يمتد إلى 17 ديسمبر، أكثر من 100 فعالية تتوزع ما بين الجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى “حديث الكتاب” الذي يجمع القُراء بنخبةٍ من المؤلفين والكتّاب المفضلين، فضلاً عن ورش العمل، التي تستضيف مجموعة بارزة من المتحدثين السعوديين والدوليين في مختلف المجالات. ومن الجدير بالذكر أنه هناك علاقه صداقه بين النجم محمد هنيدى وسفير الاناقه عاطف سندى لمدة تتجاوز الثلاثين عاماً…

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