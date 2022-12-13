رئيس أكاديمية البحث العلمى يحصل على جائزة الشخصيات الأكثر تأثيراً على مستوى العالم

متابعة نسرين على

فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة

تسلم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم الجائزة الرئاسية من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، وهي جائزة تُمنح سنويًا للشخصيات الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقد سلمه الجائزة الدكتور وينسلو سارجنت، رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB).

حيث أشاد مسئولو المجلس الدولى بالجهود الكبيرة التى بذلتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الابتكار ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال في مصر، وكذا تبني الدكتور محمود صقر لعدد من المبادرات الداعمة لهذا القطاع الحيوي.

الجدير بالذكر أن المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة الذي يتخذ من واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له تأسس عام 1955 وهو أقدم منظمة فى العالم معنية بالصناعات الصغيرة وريادة الأعمال، ويعقد اجتماعات دورية ومؤتمرات لتبادل المعرفة ورسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بكيفية تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عالمياً وهو الجهة المؤسسة ليوم المشروعات الصغيرة الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام ٢٠١٧.

حضر اللقاء الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية والمهندس أحمد عثمان، الرئيس الأسبق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة.