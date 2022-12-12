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منطقة القليوبية: تسعى لتنفيذ خطة منتخبات الشباب

منطقة القليوبية: تسعى لتنفيذ خطة منتخبات الشباب

كتب -مسعد مجاهد

وجه محمد طه المدير التنفيذي لمنطقة القليوبيه لكرة القدم،فاكس لجميع الأندية المشاركة فى مسابقات الناشئين التى تشرف عليها منطقة القليوبيه ، والرساله تتضمن التالى.

_على السادة مسئولى ومدربي أندية القليوبيه لفرق مواليد 2008/2005 بمنطقة القليوبية برجاء ارسال عدد خمس لاعبين مميزين فى كل مرحله ، للمشاركة فى اختبارات المنطقة، وذلك لتجهيز منتخب قوى يمثل محافظة القليوبية فى الأعمار المذكوره، ومنها إلى منتخبات مصر حسب تعليمات الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وقال ” طه ” رجاء تعاون الأندية مع المنطقه وسرعة إرسال الأسماء لتحديد معاد التجمع،حسب برنامج موضوع من قبل اتحاد الكره، مطالبا الالتزام بالموعد المذكور أقصاه يوم 15 من شهر ديسمبر الجارى .

مع تمنيات منطقة القليوبيه بالتوفيق لأبناءها .

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