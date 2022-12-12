ظهور عربي في مواجهة الأرجنتين وكرواتيا بنصف نهائي مونديال قطر 2022

وسيكون الإيطالي ماسيمليانو إيراتي حكما لتقنية الفيديو، ويعاونه مواطنه باولو فاليري، فيما ستكون الأمريكية كاثرين نيسبيت حكما لتقنية التسلل النصف آلي، ويعاونها الإكوادوري خوان سوتو.

وتأهلت كرواتيا والأرجنتين، لدور نصف النهائي على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب، بفوزهما بركلات الترجيح.

وسيتم نقل مباراتي الدور قبل النهائي لمونديال قطر عبر قناتي “بي إن سبورتس”: “beIN Sports HD 3 Max” و”beIN Sports HD 1 Max”، وقناتي الكاس “Alkass EXTRA One HD”، “Alkass EXTRA TWO HD”.

المصدر: “وكالات”