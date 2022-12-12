بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تدمر وحدة الغرب بقرار واحد

كتب الصحفي الأمريكي الشهير فريد زكريا في “واشنطن بوست” أن السياسات الاقتصادية الحمائية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدمر وحدة الغرب.

وجاء في مقابلة أن “القادة الأوروبيين قلقون بشأن مدى تحول السياسة الاقتصادية للبيت الأبيض إلى الحمائية، والتي تمنح السلع الأمريكية وضعا متميزا وتدعم بسخاء تكنولوجياتها الخضراء”

ووفقا لزكريا، فإن مثل هذه الإجراءات تنتهك قواعد التجارة الحرة التي يقوم عليها النظام الدولي الذي كانت واشنطن تروج له منذ أواخر الأربعينيات، حيث يشير الصحفي الأمريكي إلى أن أحد المسؤولين الأوروبيين البارزين قد انسحب من القمة الأمريكية الأوروبية عقب انزعاجه من حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية، في رأيه، لا تهتم بمخاوف الكتلة الأوروبية.

وتابع زكريا: “سوف تستمر التوترات في الارتفاع لأن المعاناة في أوروبا ستزداد سوءا، وفي مواجهة أسعار الغاز الطبيعي التي ارتفعت بسبع أضعاف، وأسعار الكهرباء التي ارتفعت بعشرة أضعاف مما كانت عليه في العقدين الماضيين، بدأت العديد من الشركات الأوروبية تدرك أنها ببساطة غير قادرة على المنافسة”.

ويعتقد الصحفي أنه مع تدهور حياة الأوروبيين العاديين ونقل الشركات المحلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن التوترات بين واشنطن وبروكسل ستجعل من الصعب عليهم التعاون في مواجهة روسيا