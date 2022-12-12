الأهلي يفوز على الاتحاد ويواصل الصدارة

كتب: يوسف السكري

تغلب فريق النادي الأهلي بثلاثية نظيفة على الاتحاد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، معتمدًا على الضغط من وسط الملعب مع التمرير القصير والسريع والتبادل الذكي للمراكز، ولاحت أمامه أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة لكنها أهدرت نتيجة لقلة التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

سجل هدف الأهلي الأول بيرسي تاو في الدقيقة 12 من متابعة لتسديدة أحمد عبد القادر، وأضاف ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 32 برأسية من كرة علي معلول العرضية، واختتم أكرم توفيق الثلاثية في الدقيقة 90 من تمريرة محمد مجدي أفشة.

وتصدى محمد الشناوي لركلتي جزاء للاتحاد ليحافظ على نظافة شباكه وعلى تفوق الأهلي.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 18 من 6 مباريات، ليواصل تصدره لمسابقة الدوري بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 9.