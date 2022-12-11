الفنان صلاح منصور عمدة السينما المصرية وكان يا ما كان
محمد_السمان
الفنان القدير صلاح منصور الذى لقب بالعمدة بعد تقديم عدد من الأدوار الهامة في تاريخ السينما المصرية، وامتلأت حياته بالعديد من المواقف والأزمات والصراعات وأكثر من مجال عمل
صلاح منصور اشتهر بأدوار الشر فى السينما المصرية تخرج من معهد التمثيل عام 1947 وبدأ حياته الفنية على المسرح المدرسى عام 1938، أثناء دراسته عمل محررًا صحفيًا فى روزا اليوسف عام 1940، وأسس المسرح المدرسى مع زكى طليمات، اشترك فى العديد من المسرحيات مثل “الناس اللى تحت”، “ملك الشحاتين”، “برعى بعد التحسينات”، “زقاق المدق”، “يا طالع الشجرة”، “رومولوس العظيم”، “زيارة السيدة العجوز”.