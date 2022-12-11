الفنانه زينب صدقي ملكة الجمال وواعظة الفنانين وكان ياما كان
محمد_السمان
ستظل ذاكرة التاريخ عامرة بحكايات الزمن الجميل، ما دام الرواة يسعون للغوص في الماضي لطرح تلك الذكريات والمواقف للأجيال الجديدة لتذكيرهم برواد الفن والثقافة والسياسة وكل المجالات.. فهؤلاء كانوا البدايات والجذور، ومن لا يتشبث بجذوره يطير في الهواء.
من رواد الفن ونجومه كانت الفنانة زينب صدقي، وهي من الرعيل الأول في التمثيل قبل أن تظهر السينما، ومثلت العنصر النسائي في المسرح منذ نشأته.. وقد ولدت زينب صدقي في 15 أبريل عام 1895 وهي من أصول تركية، والتحقت بالعمل في المسرح في عام 1917 وقد منحها الله جمالاً رشحها لأن تكون بطلة المسرح منذ البدايات وقد عملت في فرقة رمسيس مع يوسف وهبي وفرقة الريحاني وفرقة عبد الرحمن رشدي، وكانت تجيد التمثيل بالعربية الفصحى، ومن أهم أعمالها المسرحية مجنون ليلى وكليوباترا.. وقد ساعدها جمال وجهها وطيبة قلبها أن تقوم مع نشأة السينما بدور السيدة الارستقراطية والأم التي تحافظ على عادات وتقاليد أسرتها وطبقتها.