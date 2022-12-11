الشائعات و آثرها علي الآمن القومي بمديرية زراعة الإسكندرية
كتب رامي يسري
نظمت اليوم مديرية زراعة الإسكندرية بالتعاون مع مركز اعلام سيدي جابر ندوة
( الشائعات و آثرها علي الآمن القومي و دور الإعلام في التصدى لها )
والتي برعاية السيد الدكتور / نبيل الششتاوي – وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية وبحضور السيد الأستاذ / إبراهيم بسيوني – مدير إدارة التديب بمديرية الزراعة بالإسكندرية و فى إطار التعاون المشترك بين كلاً من مديرية الزراعة بالإسكندرية (إدارة التدريب) ومركز إعلام سيدي جابر بالإسكندرية بقيادة الأستاذة / وفاء العسيلي – مدير المركز بالقاعة الإرشادية بالمديرية و ذلك لرفع الوعى بين العاملين بالمديرية وبحضور السادة الزملاء بالقطاع .
و بحضور كلاً من :-
– الأستاذ / طارق إسماعيل – مدير تحرير جريدة الأهرام بالإسكندرية .
– الأستاذ / رامي يسرى – رئيس مجلس إدارة جمعيه خليك إيجابي .
– الأستاذة / نهي صبري إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الزراعة
حيث تم النقاش حول ما يلي :-
– الشائعات تؤثر علي إقتصاد الدولة و تسبب إحباط للشعب فيجب التصدى لها .
– يجب التصدى للشائعات بالعمل و الفكر الإقتصادي الجيد و الموضوعي .
– الإستعداد لقبول الشائعات ضعف إنما مواجهتها قوة .
وفي نهاية الندوة تم فتح النقاش حول موضوع الندوة مع السادة الحضور والرد علي جميع الإستفسارات وقد أشاد الجميع بموضوع الندوة