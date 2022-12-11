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الشائعات و آثرها علي الآمن القومي بمديرية زراعة الإسكندرية

الشائعات و آثرها علي الآمن القومي بمديرية زراعة الإسكندرية

كتب رامي يسري

نظمت اليوم مديرية زراعة الإسكندرية بالتعاون مع مركز اعلام سيدي جابر ندوة
( الشائعات و آثرها علي الآمن القومي و دور الإعلام في التصدى لها )
والتي برعاية السيد الدكتور / نبيل الششتاوي – وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية وبحضور السيد الأستاذ / إبراهيم بسيوني – مدير إدارة التديب بمديرية الزراعة بالإسكندرية و فى إطار التعاون المشترك بين كلاً من مديرية الزراعة بالإسكندرية (إدارة التدريب) ومركز إعلام سيدي جابر بالإسكندرية بقيادة الأستاذة / وفاء العسيلي – مدير المركز بالقاعة الإرشادية بالمديرية و ذلك لرفع الوعى بين العاملين بالمديرية وبحضور السادة الزملاء بالقطاع .
و بحضور كلاً من :-

– الأستاذ / طارق إسماعيل – مدير تحرير جريدة الأهرام بالإسكندرية .
– الأستاذ / رامي يسرى – رئيس مجلس إدارة جمعيه خليك إيجابي .
– الأستاذة / نهي صبري إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الزراعة
حيث تم النقاش حول ما يلي :-
– الشائعات تؤثر علي إقتصاد الدولة و تسبب إحباط للشعب فيجب التصدى لها .
– يجب التصدى للشائعات بالعمل و الفكر الإقتصادي الجيد و الموضوعي .
– الإستعداد لقبول الشائعات ضعف إنما مواجهتها قوة .
وفي نهاية الندوة تم فتح النقاش حول موضوع الندوة مع السادة الحضور والرد علي جميع الإستفسارات وقد أشاد الجميع بموضوع الندوة

 

هذا وتحدث الاستاذ طارق اسماعيل وبدأ بأن الاشاعات سبب خروج ادم وحواء من الجنه ( فلا تقربوا هذه الشجرة )
الاشاعه خبر بدون مصدر تقوم بعد استقرار مكان رسمي
الاخبار المغلوطة هي من ضمن اسباب المشاكل لزعزعه استقرار الوطن واستكمل السويشال ميديا حاليا مصدر رئيسي لترويج الاشاعات و السويشال ميديا حاليا مصدر رئيسي لترويج الاشاعات وختم حديثة بأن يمكن الساعه كبيرة أن تقوم باضعاف الجبهه الداخليه وضعف اقتصادها وهدم أسس استقرار الدول
وتحدث الاستاذ رامي يسري ان هناك منابر كبيرة تقوم بعمل اخبار مغلوطة سواء بقصد او بدون للحصول علي مشاهدات لذلك يجب الرجوع لمصدر المعلومه للتأكد منها وأكد أن هناك منابر رسمية للاخبار وان كل

الوزارات حاليا لها منصات ثابته علي السويشال ميديا وأكد رامي أن هناك نقص كبير رغم محاولات الدوله في مجالات الاوعيه وهيه التي تساعد علي نقل الاشاعات خصوصا في المجتمعات البسيطه التي لا يصل إليها مصادر السويشال ميديا الرسمية وتعتمد علي القنوات الفضائية في نقل الاخبار والتي منها قنوات تعمل علي نقل اشاعات لمحاولة هدم الدولة

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