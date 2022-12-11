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الذكرى 76عاماً على تاسيس منظمة اليونسيف.

الذكرى 76عاماً على تاسيس منظمة اليونسيف.

إستطلاع : ساهرة رشيد .

تمر علينا الذكرى 76عاماً على تاسيس منظمة اليونسيف

فقد تاسست في 11 كانون الأول / ديسمبر عام 1946 من القرن الماضي بفضل التصويت بالإجماع في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتقرر وقتئذ أن يقدم صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة، كما كان يعرف آنذاك بتقديم إغاثة قصيرة الأجل للأطفال في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا. وهنا قامت مجلة دراسات الطفولة العربية باجراء هذا الاستطلاع لنعرف القارئ الكريمة باهمية هذه المنظمة.

قال أديب الأطفال دكتور جاسم محمد صالح دأبت منظمة اليونيسف منذ تأسيس عام
1946. على العمل
في حالات الطوارئ مع هيئات الأمم المتحدة، والوكالات الإنسانية، والأطراف الفاعلة الأخرى لتطوير برامج تعمل على توفير الإغاثة العاجلة للأطفال. ومنظمة اليونسيف تتعاون مع منظمات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية) التي تتمتّع بوضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
حيث تعمل اليونيسف في العراق لإنقاذ حياة الأطفال والدفاع عن حقوقهم ومساعدتهم .
وشرع رئيس تحرير
مجلة دراسات الطفولة العربية
ا.د. رياض محمد كاظم قائلا أن تطبيق هدف واحد من أهداف التنمية المستدامه الذي تركز عليه منظمة اليونسيف هو
ضمان جودة التعليم

الشامل بكل مراحله الدراسية وإتاحة الفرص لجميع افراد المجتمع بغض النظر عن مراحلهم العمرية وهذا من شانه ان يرتقي بالمجتمع الى حياة افضل .
لقد أضحى عدد الأطفال واليافعين الملتحقين بالمدارس في مرحلة رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والثانوية اليوم أكثر من أي وقت مضى. حيث يلتحق عدد الذكور والإناث في المدارس على حدا سواء .
علما أنّ الدوام في المدرسة قد لا يؤدي بالضرورة إلى حصول تعليم افضل خاصة بالنسبة للكثير من الاطفال، بحكم تعدد وتنوع المدارس مع الفارق في اضافة بعض المناهج الدراسية لمدرسة دون اخرى وخاصة في المدارس الاهلية التي تحاول بشكل او باخر ايجاد آلية لجذب الطلبة لهذه المدارس في استحداث مفردات ومناهج تلبي طموح الطلبة والعائلة للحصول على مستوى تعليمي افضل رغم الظروف المادية والاقتصادية التي تعاني منها العائلة العراقية .

مضيفا ان التقدم الذي أحرزَ في مجال زيادة الفرص التعليمية وتحسين جودة التعليم عالمياً، وهذا مادعت الية منظمة اليونسيف ، ساهم بشكل او باخر في تعزيز فرص الالتحاق بالمدارس وطلب العلم والمعرفة هو امتداد لاهتمام المنظمة لمكافحة الفقر، ودرء الأمراض، وبناء مجتمعات أكثر صلابة وسلاماًوامنا ومعرفة.
موضحا ان منظمة اليونيسف تركز على المساواة في إتاحة الفرص للجميع وإعطاء جميع الأطفال بغض النظر عن هويتهم، أو محلّ إقامتهم، أو اوضاعهم الماديّة فرصاً تعليمية عالية الجودة، وبرامج لتنمية مهاراتهم، حسب فئاتهم العمرية
مبينا ان تعليم الأطفال يمنح الجيل القادم الأدوات اللازمة لمكافحة الفقر والوقاية من الأمراض وبناء مجتمعات أكثر مرونة وسلمية.
فضلا عن ان هدف التعليم المجاني هو جزء من أهداف التنمية المستدامة اعترافًا بأهمية التعليم لتحقيق نتائج أكثر طموحًا في الوصول إلى نتائج ايجابية من شانها ان ترتقي بالتعليم والدولة بشكل عام وتنمية وتطوير المهارات وهذا من شانه ان يكون للاطفال مشاركة ايجابية في بناء المجتمع وهذا يتطابق ايضا مع اهداف وهوية المنظمة العالمية في تحقيق تعليم جيد للفتيات والفتيان في اى مجتمع من المجتمعات..
وتحدثت الباحثة جنان الخفاجي عن تعزيز النموّ الاقتصادي العام والمُستدام، والتوظيف الكامل والمثمر، والعمل اللائق للجميع. ولان ارتفاع البطالة شائع في العالم , فنحن بحاجة لاستثمار عاجل في التعليم والتدريب، وإلا فإنّ شريحة الشباب المتنامية بسرعة كبيرة والمتوقع أن يصل عدد أفرادها إلى ما يقرب من مليارين بحلول عام 2030 ستكون غير مؤهّلة للانخراط في سلك العمل, خاصة بعد تقليل سن التقاعد في العراق الى سن الستين فهذا سيقوض الدوائر من الخبرة مع عدم وجود التعيينات لفئة الشباب ليكسبوا الخبرة .
مشيرا الى انتشار عمالة الاطفال حيث اغلبهن في مهن خطرة. إنّ عمالة الأطفال هي سبب للفقر ونتيجة له، ما يعمّق من عدم المساواة الاجتماعية ومن التمييز. لذا تعمل اليونيسف في جميع أرجاء العالم لمكافحة عمالة الأطفال والتصدّي لها، ولمعالجة آثارها.

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