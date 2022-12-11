الذكرى 76عاماً على تاسيس منظمة اليونسيف.
إستطلاع : ساهرة رشيد .
تمر علينا الذكرى 76عاماً على تاسيس منظمة اليونسيف
فقد تاسست في 11 كانون الأول / ديسمبر عام 1946 من القرن الماضي بفضل التصويت بالإجماع في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتقرر وقتئذ أن يقدم صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة، كما كان يعرف آنذاك بتقديم إغاثة قصيرة الأجل للأطفال في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا. وهنا قامت مجلة دراسات الطفولة العربية باجراء هذا الاستطلاع لنعرف القارئ الكريمة باهمية هذه المنظمة.