نماذح مشرفه للشباب يعرضها قصر ثقافة الشاطبي بالاسكندرية في ندوه “الشباب ودوره المجتمعي “
كتبت ريم الرحماني
في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قدرات الشباب وتفعيل دورهم المجتمعي قام الخبير السياحي والفندقي حسين عبد الله خير بالتنسيق مع الاستاذه جميله نيازي مديره قصر ثقافة الشاطبي بتنظيم ندوه الشباب والدور المجتمعي وذلك بحضور الاستاذ وليد زغلول مديرالتسويق بدار اوبرا الاسكندرية وتقديم احمد قدري لعرض نماذج مشرفه للشباب السكندري وتقديم افكارهم وتجاربهم من خلال منصة وزاره الثقافة بقصر ثقافة الشاطبي