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نماذح مشرفه للشباب يعرضها قصر ثقافة الشاطبي بالاسكندرية في ندوه “الشباب ودوره المجتمعي “

نماذح مشرفه للشباب يعرضها قصر ثقافة الشاطبي بالاسكندرية في ندوه “الشباب ودوره المجتمعي “

كتبت ريم الرحماني

في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قدرات الشباب وتفعيل دورهم المجتمعي قام الخبير السياحي والفندقي حسين عبد الله خير بالتنسيق مع الاستاذه جميله نيازي مديره قصر ثقافة الشاطبي بتنظيم ندوه الشباب والدور المجتمعي وذلك بحضور الاستاذ وليد زغلول مديرالتسويق بدار اوبرا الاسكندرية وتقديم احمد قدري لعرض نماذج مشرفه للشباب السكندري وتقديم افكارهم وتجاربهم من خلال منصة وزاره الثقافة بقصر ثقافة الشاطبي

اعرب الاستاذ وليد زغلول مدير التسويق بدار اوبرا الاسكندرية عن سعادته بالدعوه الكريمه لهذه الندوه خاصه انه ينتمي لوزراه الثقافه وتحدث عن رحلته في التدرج الوظيفي منذ بدأ في التقديم للعمل بمسرح سيد درويش وكان يري النجوم في التليفزيون آنذاك حتي اصبح الآن يتعامل معهم مباشره ويعطيهم ارائه وافكاره لنجاح حفلاتهم وكيف ان فكره التسويق تعتمد علي ان تكون دائما الافكار مختلفه وخارج الصندوق واكد انه لابد للشاب ان يكون لديه هدف يسعي اليه ويبذل قصاري جهده حتي يصل اليه ولا يلتفت لاي محاوله للهدم واكد ان الله لايضيع اجر من احسن عملا واشار الي ان العقليه المصريه هي افضل عقليه في العالم واننا في مرحله ذهبية من دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب ايمانا منه بدورهم الرائع في بناء المستقبل

وبدات ريم احمد رمضان الطالبه بالفرقه الثالثه بكليه العلوم قسم البرمجيات تتحدث ان حلمها منذ طفولتها ان تلف العالم و كان لديها هذا الشغف الكبير في بدايه المرحله الثانويه عندما قرأت اعلانا علي الانترنت عن منحه مجانيه للدراسة في الولايات المتحدة الامريكيه لمده عام كامل وعرضت الموضوع علي والديها قويل بالرفض التام ولكنها اصرت تمشي ورا حلمها وحاولت تقنع والديها وخاضت مقابلات شخصية في غايه الصعوبه حتي ادرجت ضمت الطلاب الذين دخلوا ورشه تدريبيه لمده عام كامل لاعدادهم للسفر ضمن المنحه وبالفعل خاضت التجربه وسافرت لمده عام كامل استطاعت فيه ان تكون سفيره لمصر هناك تحدثهم عن الشخصية المصريه وحضرت عده ندوات وقدمت العديد من العروض التقدميه لتوصيل رساله ان مصر ليست اهرامات فقط بل هي حضارة شعب وصل لأعلي المكانات العلميه و اختتمت حديثها ان الدفا والحب والموده بين الشعب المصري ليس له اي مثيل في العالم

شكر احمد اسماعيل خريج الاكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا كليه نقل بحري قسم الملاحه البحريه الجميع علي الدعوه ليحكي تجربته مع السفر في سن ١٦ كان شغوفا بالدراسة خارج مصر للتعرف علي ثقافات مختلفةً وقدم في نفس المنحه التي قدمت فيها ريم احمد ولكن لم يحالفه الحظ ان يصل للمراحل النهائية من القبول فيها و كيف ان ذلك زاده اصرارا ان يطور من نفسه ويضيف الي قدراته واستطاع ان ينمي لغته ويثقف نفسه ويشترك في برامج مختلفةً لتضيف اليه حتي يصبح مؤهلا للاشتراك في منح مماثلة حتي صادفه اعلان لمنحه اخري استطاع ان يجتاز فيها الاختبارات النهائية و اقدم علي السفر الي نيويورك لدراسه البزنس وكان سفيرا لمصر في المده التي قضاها هناك و كان يتخدث عن مصر وتاريخها لزملاؤه هناك حتي لقبوه بالفرعون الصغير واخذ معه كتب وCDs وصور تتحدث وتحكي عن تاريخ مصر وقام بإهدائها لمكتبه الجامعه الامريكيه هناك مزوده باسمه و الايميل وطرق التواصل معه حتي يتواصل مع اي شخص يريد ان يعرف اكتر عن مصر وشعبها واشار ان هذا هو مسئولية كل مصري خارج بلده ان يقدم نموذجا مشرفا للشباب المصري الطموح ويستطيع ان وعندما عاد من المنحه قدم مشروعا يعمل علي التنمية المجتمعية لتعليم الاطفال كتابه القصص والرسم

وقام المهندس عماد محمد نائب رئيس المؤسسة العربيه للسلام والتنميه بتوجيه الدعوه للشباب لاقامه حوار شهري لعرض تجاربهم وافكارهم ورؤيتهم للمستقبل
اعقب ذلك الكثير من المداخلات للساده الحضور لعرض افكارهم البناءة وتم عرض لوحات استعراضية للاطفال
واختتم اليوم بتكريمات للساده الحضور والتقاط الصور التذكارية

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