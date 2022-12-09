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بعد ظهور أول حالة في مصر هل يوجد لقاح لفيروس جدري القردة؟

بعد ظهور أول حالة في مصر هل يوجد لقاح لفيروس جدري القردة؟

متابعة/ مرفت عبدالقادر

قالت منظمة الصحة العالمية، إن تطعيم الجدري الذي كان معتادا في السابق فعال بنسبة تصل إلى 85% ضد الإصابة بعدوى فيروس جدري القردة.

وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام أحد لقاحات الجدري، للتصدي لجدري القردة، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

ومددت “المفوضية الأوروبية” ترخيص تسويق لقاح الجدري “إمفانيكس”، ليشمل الحماية من جدري القردة، تماشياً مع توصية من هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي.

وفي ذات السياق، وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن جدري القردة قد يسبب الوفاة ولاسيما لدى الأطفال الصغار والأشخاص المصابين في جهاز المناعة، مثل الإصابة مثلا بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

وأضافت الدراسات أن أكثر من 90% من المصابين تعافوا مرة أخرى بشكل كامل، بغض النظر عما إذا كان قد تم تلقيهم لقاحا ضد الجدري أم لا.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء اليوم، إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القردة (Mpox) لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، واتخاذ الإجراءات الوقائية تجاه المصاب ومخالطيه اللصيقين، ونقل المريض لتلقى العلاج بأحد المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية العامة للمريض مستقرة.

يأتي اكتشاف هذه الحالة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية الذي يمكنه الاكتشاف الفوري لأي أمراض .

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