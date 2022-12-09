بعد ظهور أول حالة في مصر هل يوجد لقاح لفيروس جدري القردة؟
متابعة/ مرفت عبدالقادر
قالت منظمة الصحة العالمية، إن تطعيم الجدري الذي كان معتادا في السابق فعال بنسبة تصل إلى 85% ضد الإصابة بعدوى فيروس جدري القردة.
وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام أحد لقاحات الجدري، للتصدي لجدري القردة، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.
ومددت “المفوضية الأوروبية” ترخيص تسويق لقاح الجدري “إمفانيكس”، ليشمل الحماية من جدري القردة، تماشياً مع توصية من هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي.