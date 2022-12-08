ثقافة شمال سيناء تناقش الإرهاب وأسبابه وأهدافة والدور الذي تقوم به الدولة لمواجهته

محمد_السمان

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، بفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى

أقام قصر ثقافة الشيخ زويد مسابقة فنية فى “الرسم” أستخدم فيها الألوان الخشبية والفلوماستر تنفيذ أشرف خيرت مدير البيت.

كما اقامت مكتبة ضاحية السلام محاضرة دينية بعنوان بعنوان ” إرهاب الناس حرام شرعاً “لفضيلة الشيخ أحمد أبو القاسم بالتعاون مع مديرية الأوقاف، قال أن الإرهاب هو الأفعال العنيفة التي تهدف إلى خلق أجواء من الخوف ، ويكون موجهاً ضد أتباع دينية وآخرى سياسية معينة، أو هدف أيديولوجي، وفيه إستهداف متعمد ضد سلامة المدنيين والمنشآت والأمن القومى للبلاد، من أجل ذلك تواجهه الدوله بكل مؤسساتها وخاصة القوات المسلحة ووزارة الداخلية للحفاظ على أرض الوطن والمواطنين . وكذلك وزارة الاعلام والثقافة والأوقاف والتربية والتعليم لتوعية المواطنين ومحاربة الفكر المتطرف. أدارها إسماعيل رضوان مدير المكتبة، بينما أقامت مكتبة الشهداء بإدارة شيماء بخيت مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة بالتعاون مع مديرية التعليم لطلبة مدرسة الشهداء الابتدائية بمقر المكتبة، أدارها روحيه عرسان مسئول النشاط.