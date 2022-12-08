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بطولة الجمهوريه:شباب البنك 2005 يهزم بتروجيت بثنائية

بطولة الجمهوريه:شباب البنك 2005 يهزم بتروجيت بثنائية

كتب -مسعد مجاهد

قطاع البنك يستعيد قواه ، حيث حقق فريق شباب البنك الأهلى مواليد 2005 بقيادة جودةحامد فوز ثمين على فريق شباب بتروجيت بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب المحروسه بالعباسيه ضمن منافسات بطولة الجمهوريه.

_تمكن فريق شباب البنك الأهلى مواليد 2005 بقيادة تامر جبر من تعديل أوضاعه وترتيب أوراقه خلال الفتره الماضيه ،وعاد بقوه حيث تمكن من فوز هام على فريق بتروجيت بهدفين دون رد،سجلهما اللاعب الموهوب زياد، وأشاد جبر
بطريقة وآداء لاعبى البنك طوال 90 دقيقه وأكد أن لاعبى البنك يستحقوا الفوز والثلاث نقاط.

وقال “جبر” أن أبناء البنك قدموا مباراه كبيره أما فريق بتروجيت، لتكون بمثابة انطلاقه قويه وحقيقيه لفريق البنك الأهلى، وبداية مشوار جديد نحو العودة السريعه لتعديل أوضاع الفريق بجدول الترتيب، وقد نسب “جبر” الفضل لأهله حيث أكد انه يرجع الفضل للتوجيهات المستمرة من قبل احمد شعبان رئيس القطاع ومختار حنفى نائب رئيس القطاع .

واضاف “جبر”أن الفتره الماضيه
كانت سعيا وراء تعديل صفوف الفريق ،وتمكنا من البدايه الطيبه بالفوز على بتروجيت، وان المباراه جاءت وفقا للمعطيات الفنيه والبدنية للاعبى الفريق ،ونحن نتيح الفرصه كامله أمام الجميع لإثبات الكفاءات ولا مجال لدينا للمجاملات .

_حضر اللقاء الثنائى أحمد شعبان رئيس القطاع ونائبه مختار حنفى،
كما حضر جودة شعبان لاعب نادى البلاستيك ومنتخب مصر السابق لمتابعة فريق البنك كنوع من الدعم والتحفيز المعنوى لقطاع البنك جهاز فنى ولاعبين نظرا لوجود العلاقه الوطيده التى تربط
بينهم .

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