بطولة الجمهوريه:شباب البنك 2005 يهزم بتروجيت بثنائية
كتب -مسعد مجاهد
قطاع البنك يستعيد قواه ، حيث حقق فريق شباب البنك الأهلى مواليد 2005 بقيادة جودةحامد فوز ثمين على فريق شباب بتروجيت بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب المحروسه بالعباسيه ضمن منافسات بطولة الجمهوريه.
_تمكن فريق شباب البنك الأهلى مواليد 2005 بقيادة تامر جبر من تعديل أوضاعه وترتيب أوراقه خلال الفتره الماضيه ،وعاد بقوه حيث تمكن من فوز هام على فريق بتروجيت بهدفين دون رد،سجلهما اللاعب الموهوب زياد، وأشاد جبر
بطريقة وآداء لاعبى البنك طوال 90 دقيقه وأكد أن لاعبى البنك يستحقوا الفوز والثلاث نقاط.