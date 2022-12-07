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ثقافة الإسماعيلية (الزخارف الإسلامية ) ورشة فنية

ثقافة الإسماعيلية (الزخارف الإسلامية ) ورشة فنية

محمد_السمان

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع الاسماعيلية بادارة شيرين عبد الرحمن،
حيث نظمت ادارة الشئون الفنية بفرع ثقافة الاسماعيلية ورشة الزخارف الاسلامية تدريب الفنانة ايمان يحيي سلام
وقالت مدربة ان تتعدد أنواع

الزخارف الإسلامية والتي تتشكل من وحدات زخرفية مقتبسة من الطبيعة مع التجريد أو التبسيط وإجراء بعض الإضافات أو التحوير.
والوحدة الزخرفية هي الأساس الذي يتم تكراره لتتشكل الزخرفة الكاملة، ويتحدد شكل الوحدة حسب نوع الزخرفة التي سيتم رسمها.

وعملية التحوير هى من أسس رسم الزخارف حيث يتم اقتباس شكل الزخرفة من الطبيعة ثم تبسيط هذا الشكل بكل عناصره، وعملية التحوير تتجنب استخدام أسلوب المنظور في العادة.

وتعدد تتصنيفات الزخارف وأنواعها، إلا أن أبرز هذه التصنيفات هى تقسيم أنواع الزخارف إلى: الزخرفة الهندسية، والزخرفة النباتية، والزخرفة الحيوانية، والزخرفة الكتابية.
كما نظم قصر ثقافة الاسماعيلية ورشة تعليم الرسم للاطفال وتعليم اساسات الرسم بطريقة بسيطة تدريب سماح علي وذلك بمرسم قصر ثقافة الاسماعيلية

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