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الثقافة تحتفل بعيد الطفولة على مسرح قصر ثقافة بورسعيد
الثقافة تحتفل بعيد الطفولة على مسرح قصر ثقافة بورسعيد
محمد_السمان
نظم قسم ثقافة الطفل، إحتفالية كبرى للأطفال بمناسبة عبد الطفولة بالتعاون مع مدرسة على مبارك الابتدائية ببورسعيد حضر فاعليات الحفل د. جيهان الملكى مدير عام فرع ثقافة بورسعيد ، أ. ابراهيم حواس مدير مدرسة على مبارك ، وكيلة المدرسة أ. ريهام السلامونى ، وبحضور أطفال معهد الأمين الإبتدائي اشراف عزة رجب وتضمن الحفل عدة فقرات غنائية وإستعراضية وورش فنية للأطفال
حيت بدأ الحفل بالسلام الجمهورى وأعقبة قدمت فرقة كورال أطفال مدرسة على مبارك كوكتيل وطنى يضم عدة مقطوعات غنائية وطنية منها: ( بسم الله ، يا أغلى إسم فى الوجود، صورة صورة ) وتلاها
أغنية بورسعيد ، أعياد الطفولة ، وحياة قلبى وأفراحة بقيادة المايسترو إبراهيم محمد بلال .
بالإضافة إلى فقرة إلقاء تحدثت عن أنجازات الرئيس أداء الطالب “حمزة احمد الطوخى “و”عمر أحمد الطوخى”
أعقبها إستعراض غنائى لأغنية ” الفراشة”
أداء الطالبة “اسما عمر الأطروش”
وفى ختام الحفل أهدت الملكي شهادات تقدير إلى ادارة مدرسة على مبارك لمجهوداتهم للنهوض بالانشطة الفنية والثقافية ،والتعاون مع الثقافة في إكتشاف الموهوبيين واصقال المواهب.
وعلى هامش الحفل أقيمت ورشة فنية للأطفال بمكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد نفذتها أ. رانيا المغربى مدير المكتبة تحت أشراف أ. انجى الحناوى وأ. دعاء السيد نفذ خلالها الأطفال عدة رسومات متنوعة تعبر عن عيد الطفولة .