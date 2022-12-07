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أورانج يواصل استعداداته لمواجهة فريق المنيب فى القسم الرابع

أورانج يواصل استعداداته لمواجهة فريق المنيب فى القسم الرابع

كتب -مسعد مجاهد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اورانج ، بقيادة مديره الفني تامر عبدالخالق ،استعداده المكثف لخوض مباراة الجوله السادسه لدورى القسم الرابع،الذى تشرف عليه منطقة الجيزه لكرة القدم، والمقرر لها يوم السبت القادم فى تمام الساعه الثانيه ونصف عصرا على ملعب مركز شباب الساحل .

تعادل ايجابي مع السكه.. وديا

فى الوقت ذاته نجح فريق أورانج بقيادة تامر عبدالخالق” موسيمانى الغلابه” مستغل فترة الراحه حيث خاض مباراة وديه مع فريق السكه الحديد عقب فوز الفريق فى لقاءه الاخير أمام نظيره فريق البكارى بثلاثة أهداف نظيفة فى مسابقة دورى القسم الرابع منطقة الجيزه، وانتهت المباراه الوديه بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ،مع الإطمئنان على الحالة الفنيه والبدنية للاعبى الفريق من خلال مباراة السكة الحديد.

أكد مستر أمجد بخيت المشرف العام على النشاط الرياضي ،حسين سويلم المشرف على الفريق الأول لفريق أورانج ، أن النيه تتجه لدى الجهاز الفنى لفريق اورانج بقيادة المدير الفنى تامر عبدالخالق والمدرب العام احمد البدرى،بعدم لعب اى مباريات وديه أخرى،خلال الفتره الحاليه ،والاكتفاء ببرنامج التدريبات اليوميه خلال الأسبوع الحالى فى ختام الاستعداد القوى لمواجهة فريق المنيب فى الجوله السادسه لدورى القسم الرابع.

واضاف وليد السعيد: “مدير شئون اللاعبين نادى أورانج سوف يكتفى الجهاز الفنى ببرنامج التدريب اليومى من أجل تفادي حدوث أى اجتهادات أو إصابات فى صفوف الفريق خاصة بعد ظهور جميع اللاعبين بمستوى طيب خلال المباريات السابقة، امام ابو رواش، يونيون ،البكارى ،كرداسه، مع منح فرصة إثبات الذات لجميع اللاعبين
من خلال الوديات والالتزام بالتدريبات اليوميه للظهور بشكل أفضل .

واختتم احمد البدرى: ” المدرب العام لفريق أورانج الحوار قائلا ، أن النجاح الذى توصلنا إليه يرجع لاستقرار المنظومه الرياضيه لنادى أورانج ،ودعم ومساندة مجلس الاداره كاملا برئاسة مستر هانى سمير ،الذى سعى جاهدا منذ فترة الإعداد الاوليه التى لاتتجاوز الخمسة عشرة يوما،الموافقة على كل متطلبات جهاز الفنى ولاعبين وقام بتذليل جميع العقبات التى واجهت المنظومه،سعيا وراء تحقيق الهدف المطلوب وهو حجز تذكرة الصعود إلى دورى القسم الثالث ومنه لدورى الممتاز “ب” .

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