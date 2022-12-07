أورانج يواصل استعداداته لمواجهة فريق المنيب فى القسم الرابع
كتب -مسعد مجاهد
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اورانج ، بقيادة مديره الفني تامر عبدالخالق ،استعداده المكثف لخوض مباراة الجوله السادسه لدورى القسم الرابع،الذى تشرف عليه منطقة الجيزه لكرة القدم، والمقرر لها يوم السبت القادم فى تمام الساعه الثانيه ونصف عصرا على ملعب مركز شباب الساحل .
تعادل ايجابي مع السكه.. وديا
فى الوقت ذاته نجح فريق أورانج بقيادة تامر عبدالخالق” موسيمانى الغلابه” مستغل فترة الراحه حيث خاض مباراة وديه مع فريق السكه الحديد عقب فوز الفريق فى لقاءه الاخير أمام نظيره فريق البكارى بثلاثة أهداف نظيفة فى مسابقة دورى القسم الرابع منطقة الجيزه، وانتهت المباراه الوديه بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ،مع الإطمئنان على الحالة الفنيه والبدنية للاعبى الفريق من خلال مباراة السكة الحديد.