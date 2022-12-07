أورانج يواصل استعداداته لمواجهة فريق المنيب فى القسم الرابع

ثقافة شمال سيناء تناقش الإرهاب وأسبابه وأهدافة والدور الذي تقوم به الدولة لمواجهته

«لا للعنف ضد المرآة» وقفة لمناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة السادا