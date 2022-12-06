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سليمان نجيب فنان من الزمن الجميل وكان يا ما كان

سليمان نجيب فنان من الزمن الجميل وكان يا ما كان

محمد_السمان

ولد سليمان نجيب في21 يونيو عام 1892 والده هو الأديب الكبير مصطفي نجيب لدية شقيق واحد يصغره خاله هو أحمد زيور باشا من رؤساء وزراء مصر تخرج من كلية الحقوق وعمل موظفا لكنه كان يريد أرضاء نزعتة الفنية فعمل في الوقت ذاته في المسرح التمثيلي بعدها عين في سكرتارية وزارة الأوقاف بعدها نقل للسلك الدبلوماسي ومثل مصر في السفارة المصرية بإسنطنبول بعدها ألتحق بوزارة العدل وعمل سكرتيرا بها

و بدأ حياة الفنية بالكتابة في مجلة كشكول الأدبية وتحدث من خلال كتاباتة عن متسلقي ثورة 1919 ليترك الكتابات الأدبية ويتجه إلى الفن وبرغم أنه من أسرة أرستقراطية ومحافظة أقتحم عالم الفن في وقت كان ينظر الجميع للفن نظرة متدنية أشتهر الفنان سليمان نجيب بأدواره السينمائية خفيفة الظل فهو أبن البلد وهو الباشا الطيب خفيف الظل .

وكان الفنان الراحل تربطة صداقة قوية بالزعيم مصطفي كامل كان دائما يخاف من فكرة الزواج ويرفضها خوفا من أن ياتي له أبناء ياكلهم الفقر لكنه تولي تربية أبناء عاملة لدية في المنزل وكان ينفق عليهم وكانوا يعيشون معه في المنزل ويجلسون معه على السفرة لتناول الطعام معتبرهم أسرته .

من مواقف سليمان نجيب المشرفة كان لديه مربية يعتبرها مثل والدته ولما ماتت كان موجود خارج مصر رفض أهله أنها تدفن مع أمه لأنهم شايفينها خدامة أتصلوا عليه وبلغوه رفض أسرتة لما عرف قالهم هو في باشا وبيه وهانم في الموت يا ناس كلها نومه عجائب عليكم وأمر بدفن الخدامة بمدفن والدتة .

كما قام سليمان نجيب بكتابة وصيتة قبل رحيله أوصي فيها بإعطاء سيارتة الخاصة للسواق والمطبخ والسفرة للطباخ وباقي الأثاث لدار الأوبرا المصرية وذلك لحبة الشديد للفن والتمثيل كان يردد دائما أنه سيرحل بعد الستين ليس بكثير وتحققت نبؤتة .

رحل عن عالمنا الفنان سليمان نجيب في 18 يناير عام 1955 عن عمر ناهز ال 62 عاما وكان شقيقية الوحيد حسني خارج البلاد في العراق فقام صديق الفنان عبد الحميد الجبالي بالأنفاق على جنازتة وعندما عاد شقيقية حسني وجد مصاريف الجنازة قد بلغت 299 جنية فؤجي شقيقة بخادم الفنان سليمان يخبره بأن هناك مبلغ في الدولاب وبعد قيامهم بفتح الدولاب وجدوا 299 جنيها فأصابتهم الدهشة لتكون مصادفة غريبة أن يدفع فنان مصاريف جنازتة بعد وفاته .

ومن أفلامه
فيلم تار بايت وفيلم أحلام الربيع وفيلم أماني العمر
وفيلم حضرة المحترم أيوب فيلم الأنسة حنفي فيلم
مشغول بغيري فيلم الحقوني بالماذون فيلم نهاية قصة
فيلم لست ملاكا فيلم علشان عيونك فيلم أمريكاني من طنطا
فيلم البيت الكبير فيلم أصحاب العقول فيلم الحل الأخير
فيلم دموع الحي فيلم لهاليبيوا فيلم ظلمت روحي فيلم عايزة أتجوز فيلم زينب فيلم بشرة خير فيلم أستوديو مصر
فيلم ما أقدرش فيلم غزل البنات فيلم ليلي بنت الأغنياء

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