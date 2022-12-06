سليمان نجيب فنان من الزمن الجميل وكان يا ما كان
محمد_السمان
ولد سليمان نجيب في21 يونيو عام 1892 والده هو الأديب الكبير مصطفي نجيب لدية شقيق واحد يصغره خاله هو أحمد زيور باشا من رؤساء وزراء مصر تخرج من كلية الحقوق وعمل موظفا لكنه كان يريد أرضاء نزعتة الفنية فعمل في الوقت ذاته في المسرح التمثيلي بعدها عين في سكرتارية وزارة الأوقاف بعدها نقل للسلك الدبلوماسي ومثل مصر في السفارة المصرية بإسنطنبول بعدها ألتحق بوزارة العدل وعمل سكرتيرا بها
و بدأ حياة الفنية بالكتابة في مجلة كشكول الأدبية وتحدث من خلال كتاباتة عن متسلقي ثورة 1919 ليترك الكتابات الأدبية ويتجه إلى الفن وبرغم أنه من أسرة أرستقراطية ومحافظة أقتحم عالم الفن في وقت كان ينظر الجميع للفن نظرة متدنية أشتهر الفنان سليمان نجيب بأدواره السينمائية خفيفة الظل فهو أبن البلد وهو الباشا الطيب خفيف الظل .