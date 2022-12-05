نجم المنتخب الإنجليزي يغادر مونديال قطر”على وجه السرعة”

وأضاف ساوثغيت عندما سئل عن رحيم سترلينغ مهاجم تشيلسي وسط تقارير عن اقتحام منزله: “أمضيت بعض الوقت معه اليوم. إنه عائد إلى البلاد.. ومن الواضح أن العائلة في هذه اللحظات هي أهم شيء”.

كما قال: “لذلك نريد أن نمنحه هذه المساحة. وسنرى خلال الأيام القليلة القادمة كيف سيتطور هذا الأمر”. ولم يذكر ساوثغيت تفاصيل الحادث كما لم يذكر ما إذا كان سترلينغ يعتزم العودة ثانية إلى تشكيلة المنتخب في قطر.

المصدر:”وكالات”