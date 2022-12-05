” بين السطور”أحدث أعمال الفنانة ريانة أبو دلو

كتبت / هاجر عبده

تعيش الفنانة ريانة أبو دلو حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي بعدما قررت المشاركة في عمل درامي جديد يحمل عنوان بين السطور.

عبرت ريانة أبو دلو في تصريحات صحفية عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الفني و واتمنت أن يعجب الجمهور بدورها

يذكر أن .ومسلسل “بين السطور” بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج .

وتدور أحداث مسلسل “بين السطور” في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة.