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استعدادات أورانج لدورى الشاطئيه

استعدادات أورانج لدورى الشاطئيه

كتب -مسعد مجاهد

بدأ فريق أورانج للكره الشاطئيه تدريباتة اليومية على ملعب المستعمرة تحت قيادة فنيه للكابتن ياسر عبد الخالق لاعب ومدرب منتخب مصر للكره الخماسيه والشاطئيه السابق .

قرر مجلس إدارة نادى أورانج برئاسة مستر هانى سمير ،ومستر أمجد بخيت المشرف العام على النشاط الرياضى والكابتن حسين سويلم المشرف على فريق الكره الأول ، بمشاركة جديده لفريق أورانج بدورى الكره الشاطئية الموسم الحالى فى التصفيات المؤهله للدورى ،نظرا لمشاركة منتخبنا فى بطولة كأس العالم للكره الشاطئيه للمره الاولى فى تاريخ اللعبه .

حضر افتتاحية تدريب اليوم للكره الشاطئية الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول لنادى أورانج المكون من تامر عبدالخالق ،احمد البدرى، وائل عبدالجواد ، حسين سويلم ،وليد السعيد،على شمس،مسعد مجاهد ، كنوع من الدعم والتحفيز للجهاز الفنى واللاعبين، قبل مشاركة التصفيات المؤهله لبطولة الدورى.

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