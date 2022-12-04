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استعدادات أورانج لدورى الشاطئيه
استعدادات أورانج لدورى الشاطئيه
كتب -مسعد مجاهد
بدأ فريق أورانج للكره الشاطئيه تدريباتة اليومية على ملعب المستعمرة تحت قيادة فنيه للكابتن ياسر عبد الخالق لاعب ومدرب منتخب مصر للكره الخماسيه والشاطئيه السابق .
قرر مجلس إدارة نادى أورانج برئاسة مستر هانى سمير ،ومستر أمجد بخيت المشرف العام على النشاط الرياضى والكابتن حسين سويلم المشرف على فريق الكره الأول ، بمشاركة جديده لفريق أورانج بدورى الكره الشاطئية الموسم الحالى فى التصفيات المؤهله للدورى ،نظرا لمشاركة منتخبنا فى بطولة كأس العالم للكره الشاطئيه للمره الاولى فى تاريخ اللعبه .