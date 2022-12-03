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المحافظين ينظم حلقة نقاشية مع أحزاب الدقهلية لمناقشة أهم البنود المطلوب تعديلها بقانون الأحوال الشخصية
المحافظين ينظم حلقة نقاشية مع أحزاب الدقهلية لمناقشة أهم البنود المطلوب تعديلها بقانون الأحوال الشخصية
قامت أمانة حزب المحافظين بالدقهلية بالتعاون مع أحزاب الدقهلية بتنظيم حلقة نقاشية
حول أهم البنود التي تطالب الجماهير بتعديلها لما لها من اثار علي المجتمع و ذلك في إطار فاعليات الحوار الوطني
شارك بالحوار أحزاب ( المؤتمر و الحركة الوطنية و الوفد و إرادة جيل و المستقلين الجدد و مصر بلدي و مصر اكتوبر )
و في بداية الحوار رحب أحمد عبد الرحمن أمين حزب المحافظين بالدقهلية بالحضور و أعلن عن تقديره لكافة الاحزاب التي حضرت اللقاء
و اعرب عن تفهمه للاحزاب التي اعتذرت عن المشاركة لإرتباطها بزيارة السيد الرئيس لمحافظة الدقهلية
و صرح بأن حرص الأحزاب علي التواجد في تلك الحلقة النقاشية يعكس حرص الأحزاب علي نقل نبض و رؤية الجماهير لمائدة الحوار الوطني
و أعلن عن رغبة حزب المحافظين بالدقهلية في إرساء روح التعاون بين أحزاب الدقهلية لتقديم أوراق عمل موحدة تعبر عن رأي شعب الدقهلية في كافة محاور الحوار الوطني
و صرح بأن قانون الأحوال الشخصية يعد من اهم القوانين المنظمة للعلاقات بين أفراد المجتمع
و هذا القانون يعد بالأهمية بمكان لأنه يعد ركيزة أساسية لأستقرار المجتمع
و صرح الشيخ مهدي عضو لجنة الفتوي بالدقهلية بأن الشريعة الإسلامية تحث علي استقرار الأسرة حرصا علي استقرار المجتمع و قام بعرض الاراء الفقهية في مواضيع ( الحضانة و ترتيب اولويات الحضانة و النفقة )