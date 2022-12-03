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المحافظين ينظم حلقة نقاشية مع أحزاب الدقهلية لمناقشة أهم البنود المطلوب تعديلها بقانون الأحوال الشخصية

المحافظين ينظم حلقة نقاشية مع أحزاب الدقهلية لمناقشة أهم البنود المطلوب تعديلها بقانون الأحوال الشخصية

قامت أمانة حزب المحافظين بالدقهلية بالتعاون مع أحزاب الدقهلية بتنظيم حلقة نقاشية
حول أهم البنود التي تطالب الجماهير بتعديلها لما لها من اثار علي المجتمع و ذلك في إطار فاعليات الحوار الوطني

شارك بالحوار أحزاب ( المؤتمر و الحركة الوطنية و الوفد و إرادة جيل و المستقلين الجدد و مصر بلدي و مصر اكتوبر )

و في بداية الحوار رحب أحمد عبد الرحمن أمين حزب المحافظين بالدقهلية بالحضور و أعلن عن تقديره لكافة الاحزاب التي حضرت اللقاء
و اعرب عن تفهمه للاحزاب التي اعتذرت عن المشاركة لإرتباطها بزيارة السيد الرئيس لمحافظة الدقهلية

و صرح بأن حرص الأحزاب علي التواجد في تلك الحلقة النقاشية يعكس حرص الأحزاب علي نقل نبض و رؤية الجماهير لمائدة الحوار الوطني

و أعلن عن رغبة حزب المحافظين بالدقهلية في إرساء روح التعاون بين أحزاب الدقهلية لتقديم أوراق عمل موحدة تعبر عن رأي شعب الدقهلية في كافة محاور الحوار الوطني
و صرح بأن قانون الأحوال الشخصية يعد من اهم القوانين المنظمة للعلاقات بين أفراد المجتمع
و هذا القانون يعد بالأهمية بمكان لأنه يعد ركيزة أساسية لأستقرار المجتمع
و صرح الشيخ مهدي عضو لجنة الفتوي بالدقهلية بأن الشريعة الإسلامية تحث علي استقرار الأسرة حرصا علي استقرار المجتمع و قام بعرض الاراء الفقهية في مواضيع ( الحضانة و ترتيب اولويات الحضانة و النفقة )

و طالب حزب المحافظين
بأن يكون التعديل المقترح يكون الهدف منه تحقيق العدالة بين الزوجين و يضع في عين الإعتبار مصلحة الصغار لأن اكثر من يتحمل عواقب الإنفصال بين الزوجين هم الصغار

كما طالب حزب المحافظين بالأتي :-
* بضروة عمل تأهيل نفسي للمقبلين علي الزواج و عمل ميثاق أخلاقي لتعليمهم قواعد الزواج و حقوق الطرفين لضمان إستقرار الأسرة.
* و طالب بتعزيز الدور الديني لتثقيف المقبلين علي الزواج.
* و طالب بعدم توثيق الطلاق لدي المأذونين إلا بعد الرجوع لمكاتب الأخصائين النفسين و الإجتماعيين بمحكمة الأسرة حرصا علي اعطاء الفرصة لأستمرار العلاقة الزوجية
* بضرورة تعديل سن الحضانة ليكون 7 سنوات للذكور و 9 للإناث بدلا من 15 للذكور و حتي سن الزواج للإناث حتي يتم تمكين الرقابة الأبوية
* كما طالب بزيادة النفقة التي يعطيها بنك ناصر للزوجة لمبلغ 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه تماشيا مع زيادة الأسعار.

و قالت دكتورة ماريانا مجدي بأنه طبقا لأخر الاحصائيات أن هناك حالة طلاق كل دقيقتين و هو يمثل معدل خطير علي المجتمع.
و طالب حزب المؤتمر
* بضم القضايا الناتجة عن الطلاق لتكون قضية واحدة
* كما طالب بتعديل سن الحضانة ليكون 7 للذكور و 9 للإناث
* و طالب بترتيب اولويات الحضانة ليكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم

و طالبت حركة تمرد ضد قانون الأسرة
* بعمل توازن في قانون الاحوال الشخصية بين الرجال و النساء.
* إعادة النظر في قانون الخلع لما حمله من نتائج كارثية علي المجتمع.
* و طالب بتعديل سن الحضانة

و طالب حزب المستقلين الجدد
* بتعزيز دور الدين.
* و تعزيز دور الأسرة ( والدا الزوجين ) و حثهم علي دعم استقرار الأسرة.

و طالب حزب الحركة الوطنية
* بضرورة تعديل سن الحضانة.
* وضرورة تطبيق قانون الإستضافة لما به من مصلحة نفسية للصغير

و طالب حزب إرادة جيل
بضرورة تعديل قانون الرؤية و تمكين مبدء الإصطحاب
( بأن يقوم الوالد عند رؤية ابنه بإصطحاب الجد و الجدة و أقارب الأب ليشعر الصغير بدفء الجو الأسري تجاه عائلة الأب )

و قال ا. وائل غالي ( المحامي و الناشط الحقوقي )
أن الحديث في التعديلات المقترحة بقانون الأحوال الشخصية يجب ان يضع في عين الآعتبار ان ذلك القانون يمس امن و سلامة المجتمع
و يجب ان يراعي و يتفهم اوضاع غير المسلمين في ذلك القانون
و تحدث علي سبيل المثال عن قضية المواريث و قضية الطلاق عند المسيحيين و إشكالية الطلاق الكنسي و الطلاق عند المحكمة و يجب توحيد وجهتي النظر ليكون الطلاق الكنسي معترف به امام المحكمة و طلاق المحكمة معترف به امام الكنيسة لتسمح الكنيسة للمطلقين بالزواج مرة أخري

و تعهد أحمد عبد الرحمن بتقديم تلك المقترحات و عرضها علي مائدة الحوار الوطني لتحمل وجهة نظر شعب الدقهلية في اهم البنود المطلوب تعديلها في قانون الأحوال الشخصية

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