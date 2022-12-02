سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم عدداً من المتميزين والمبدعين من ذوي الهمم

سكرتير عام محافظة الفيوم يُكرم عدداً من المتميزين والمبدعين من ذوي الهمم

كتب صلاح عبدالفتاح طبانه

نائباً عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شهد اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفال الذي أقامته جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالتعاون مع المركز الثقافي والإعلامي بنادي قارون الرياضي، احتفالاً “بيوم التحدي لذوي الهمم”، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث اختير شهر ديسمبر من كل عام، يوماً عالمياً بهدف دعم ذوي الهمم، وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع وفي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود مبارك رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، والدكتور جمال العشيري رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، والأستاذة حمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن شكري عضو مجلس النواب، والأستاذة ليلي طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة نشوي حسين هاشم رئيس مجلس إدارة نادي متحدي الاعاقة بالفيوم، والأستاذة إيناس عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي قارون الرياضي ومقرر النشاط الثقافي والاعلامي، وعدد من المهتمين بذوي الهمم.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها إطلاق ماراثون لمجموعة من الأبطال من ذوي الهمم، ثم مجموعة من الفقرات الفنية المقدمة من أبناء المركز الثقافي والاعلامي من ذوي الهمم.

وفي مستهل كلمته، أعرب سكرتير عام المحافظة، عن سعادته بهذا الاحتفال الذي يُكرم أبناءنا المتفوقين من ذوي الهمم، وأولياء أمورهم الذين عانوا وتعبوا من أجل تربيتهم، ونقل لكافة الحضور تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مقدماً له الشكر على إتاحة الفرصة لمشاركته في فعاليات هذا الحفل، مؤكداً أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولى ذوى الهمم إهتماماً خاصاً، وتساندهم في شتى مناحى حياتهم وتقف معهم قلباً وقالباً.

وأكد السكرتير العام، حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وكافة قيادات المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإظهار إمكانيات وقدرات ذوي الهمم الهائلة ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات والقطاعات المختلفة، لافتاً إلي أن الاحتفال بذوي الهمم كان مقتصراً على مؤسسات المجتمع المدني، أما الآن أصبحت الدولة بكافة مؤسساتها مهتمة بهذه الفئة وتعمل على إدماجها في المجتمع، مقدماً الشكر لكل من ساهم وشارك في تنظيم هذا الحفل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والرعاة حتي خرج بهذا الشكل اللائق.

وفى ختام الحفل، كرم سكرتير عام المحافظة، مجموعة من المبدعين والمتميزين والمتفوقين رياضياً وثقافياً وفنياً من ذوي الهمم، وعدد من أخصائيات المركز الثقافي والاعلامي، والمهتمين بذوي الهمم، بمنحهم شهادات التقدير والهدايا التذكارية.