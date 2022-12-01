هجوم واسع على الفنانة أصالة في مصر بعد تصريحاتها في السعودية

وقالت أصالة إنها تدين بالفضل للسعودية، وهو ما أثار حالة من الغضب لجمهورها المصري لكونها لم تذكر اسم مصر خاصة وأن بداية شهرتها بعد حضورها من سوريا كان من مصر.

وأثار المنشور الذي كتبته أصالة على صفحتها بموقع “فيسبوك” موجة غضب شديدة، حيث جاء في المنشور: “بشكر وطني الحنون وطني الحاضن وطني الأمان وطني الدّاعم وطني الغالي السعوديّة وكلي امتنان وفخر بقيادة وطني العظيم”.

واختتمت منشورها قائلة “بشكركم كلكم الأغلبية المحبّة والأقليّة المُنتقدة لأنني لولا هذا وذاك ما حقّقت اللي حققته”