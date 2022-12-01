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هجوم واسع على الفنانة أصالة في مصر بعد تصريحاتها في السعودية

هجوم واسع على الفنانة أصالة في مصر بعد تصريحاتها في السعودية

سادت حالة من الجدل والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب تصريحات للمطربة أصالة خصت فيها السعودية دون غيرها بالفضل في مسيرتها الفنية

وقالت أصالة إنها تدين بالفضل للسعودية، وهو ما أثار حالة من الغضب لجمهورها المصري لكونها لم تذكر اسم مصر خاصة وأن بداية شهرتها بعد حضورها من سوريا كان من مصر.

وأثار المنشور الذي كتبته أصالة على صفحتها بموقع “فيسبوك” موجة غضب شديدة، حيث جاء في المنشور: “بشكر وطني الحنون وطني الحاضن وطني الأمان وطني الدّاعم وطني الغالي السعوديّة وكلي امتنان وفخر بقيادة وطني العظيم”.

واختتمت منشورها قائلة “بشكركم كلكم الأغلبية المحبّة والأقليّة المُنتقدة لأنني لولا هذا وذاك ما حقّقت اللي حققته”

وهاجم الملحن المصري حلمي بكر خلال مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم” المصرية تصريحات أصالة وقال “مصر احتضنت أصالة أكثر من سوريا، فعندما جاءت إلى مصر استقبلها كل محمد الموجي وسيد مكاوي ومحمد سلطان وأنا، وقدمنا لها أعمالا ساهمت في نجاحها وشهرتها، أعتب عليها، وعيب أنها تنكر فضل مصر عليها، الجمهور أصبح كريما أكثر من اللازم، الرد عند الجمهور مش عندنا احنا، ابني لما يغلط أعاقبه إنما ابن الجيران لما يجيلي واتبناه مينفعش يغلط”.

وأضاف بكر: “أصالة لديها الجنسية السورية والبحرينية ولكنها تسكن في مصر، وعندما كنت في سوريا وجاء المذيع لتقديمها قال: إذا كانت سوريا هي المولد فمصر هي الحضن، عيب”

وشن ناشطون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عليها، حيث قال أحد الناشطين في تغريدة له “مصر هي من صنعت شهرة أصالة ونانسي عجرم وإليسا وغيرهن من النجوم، إنكار ذلك هو قلة أصل ولن يغير الحقيقة، مصر أصل الفن

بينما علقت أخرى قائلة: “إن ما قالته أصالة يستدعي الهجوم عليها، وكل من شاهد الحفل سمع ما قالته إن تاريخها بالكامل بفضل السعودية

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