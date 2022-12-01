الاتحاد الفرنسي يثير أزمة عقب الخسارة أمام تونس

وسدد أنطوان غريزمان الكرة في الشباك بعد 8 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف لأن المهاجم كان في موقف تسلل عندما مرر أوريلين تشواميني الكرة داخل منطقة الجزاء في بداية الهجمة.

ولمس مدافع تونسي الكرة بعد ذلك ثم وصلت إلى غريزمان، الذي لم يكن في موقف تسلل في هذه اللقطة، لكن إلغاء الهدف منح تونس الفوز 1-0 في نتيجة غير مؤثرة في التأهل